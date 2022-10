Une maison bruxelloise métamorphosée dans un esprit durable

A Bruxelles, cette rénovation orchestrée à partir de matériaux durables a permis de conjuguer respect de l’environnement et bien-être au quotidien. Très lumineuse, la maison est habitée par le co-fondateur de la marque belge de mobilier Cruso.

La maison familiale, datée de 1902, avait fait l’objet de trois rénovations successives avant que son actuel propriétaire décide de transformer entièrement son espace. Habitation typique de notre capitale, dotée de plafonds de 4 mètres de hauteur, au rez-de-chaussée, et de beaux éléments d’architecture d’intérieur, elle méritait que ces témoignages du passé soient mis en valeur.

«Le défi était de supprimer la logique classique de la maison bruxelloise en repensant totalement l’espace pour un art de vivre actuel. En recomposant les volumes, nous avons bouleversé les fonctions initiales des pièces. Nous souhaitions cependant conserver le volume de l’extension sur jardin, réalisé en 1967», résume Lionel Slusny, qui a imaginé lui-même ce logis, où il habite aujourd’hui avec sa compagne et ses enfants.

Ingénieur de formation, l’homme n’est pas un inconnu du milieu du design. Spécialisé dans le financement et le développement d’entreprises, c’est en effet lui qui a cofondé la jeune marque belge de mobilier Cruso. On retrouve d’ailleurs des meubles du label, «en accord avec la philosophie de la rénovation», dans ce projet aux accents très verts.

Une mezzanine bureau a été créée. L’escalier sur mesure intègre des éléments de rangement réalisé par un ferronnier artisan (Fero Inox). © Christoph Theurer

La durabilité comme objectif

Si l’isolation du bâti a été revue pour le rendre plus performant énergétiquement parlant, l’ensemble du projet fait également la part belle aux matériaux durables. Et des panneaux solaires ont été placés. «Ils permettent d’être autonomes à 90%, durant l’été», se réjouit Lionel.

A lire aussi: Zen attitude: nos adresses préférées pour un intérieur épuré

Par ailleurs, l’endroit est complètement tourné vers le jardin. L’un des enjeux de cette transformation était en effet de faire entrer la lumière à l’arrière, du sous-sol au premier étage, pour éclairer le centre de la maison. Les ouvertures, donnant sur l’espace extérieur, ont dès lors été agrandies et dessinent de véritables tableaux dans la végétation.

Sur la terrasse en bambou pressé, est disposé du mobilier Fermob. © Christoph Theurer

Pour y répondre, et générer une continuité entre intérieur et espace planté, l’un des murs de la pièce principale a été peint en vert et l’autre recouvert de papier peint représentant des feuilles. «Il nous a fallu tester jusqu’à sept nuances de vert sur les murs pour définir celle capable de créer une atmosphère chaleureuse», raconte l’habitant.

Le salon a conservé sa cheminée d’origine. © Christoph Theurer

Le salon historique, lui, a été rénové en mettant en valeur ses caractéristiques anciennes. Les hautes portes vitrées, les radiateurs en fonte et la cheminée en marbre ont été conservés. Les moulures et la rosace du plafond ont été restaurées à l’identique.

Des détails qui comptent

Plus largement, Lionel et son épouse ont souhaité optimiser les espaces en décuplant leur fonctionnalité. Ainsi, dans la cuisine, un lieu de vie intense, l’îlot central permet des mouvements aisés des deux côtés. Imposant mais choisi de couleur blanche, il se fond de façon fluide dans l’espace et offre de nombreux rangements très ergonomiques. Sa hotte télescopique discrète disparaît dans le plan de travail et fait oublier sa technicité.

Dans la pièce à vivre, un espace bureau a, lui, trouvé sa place en mezzanine, grâce à la grande hauteur sous plafond. Un escalier en bois et métal y mène. Il a été réalisé sur mesure, les marches intégrant même des casiers de rangement.

L’entrée, quant à elle, a été complètement intégrée à la zone de vie et comporte des éléments de rangement et un bureau. «L’idée était d’en faire un espace qui distribue tout: il intègre un vestiaire, l’escalier d’accès au premier niveau et celui qui descend, en rez-de-jardin.»

Au premier étage enfin, le dressing a été pensé sur le palier, un endroit stratégique, entouré par les chambres et la salle de bains familiale. Cet espace très ouvert offre une douche et une baignoire toujours éclairées de lumière naturelle. «Nous avons opté pour de petites chambres et une grande salle de bains, façon solarium!», s’amuse le propriétaire.

Dans la salle de bains, les meubles ont été réalisés sur mesure et le plan est en marbre grec. © Christoph Theurer

Ici, les pièces changent de fonction au cours de la journée. On peut notamment s’installer dans le dressing pour faire le repassage, à côté de la buanderie. Et Lionel a mis en place des petites astuces pour faciliter la vie de famille avec deux enfants, comme un mur vitré au-dessus de la porte de la salle de bains, qui indique si elle est occupée… ou pas.

La cuisine Kvik est équipée d’un îlot central. Les tabourets Paddle sont de Benoît Deneufbourg chez Cruso. © Christoph Theurer

Plus largement, Lionel entend que sa maison puisse évoluer avec le temps: «Deux chambres d’enfant sont séparées par une cloison mince qui peut être supprimée pour composer une plus grande pièce. Et au sous-sol, on peut facilement aménager un studio pour l’un de nos futurs ados…», précise l’occupant. Une démarche qui offre des perspectives d’avenir et vise, là aussi, la durabilité.