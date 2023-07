La petite histoire du… Stool60 d’Alvar Aalto (1963)

Derrière chaque meuble iconique se cache une saga créative.

Nom: Stool60

Designer: Alvar Aalto (1898-1976), édité par Artek

Première édition: 1933

La simplicité a du bon. Alvar Aalto le prouve depuis nonante ans avec son Stool60. Ce tabouret empilable est uniquement composé d’une assise ronde, de trois pieds et six boulons. Suffisant pour en faire des millions d’adeptes. En réalité, cette simplicité n’est qu’apparente. Celui qui y regarde de plus près remarque l’ingéniosité de l’objet à ses pieds en L. Alvar Aalto – célébré cette année en Finlande pour son 125e anniversaire – les a développés avec l’ébéniste Otto Korhonen, au moment où ils expérimentaient ensemble des techniques de pliage du bois.

Cette innovation, qu’Aalto a fait breveter, a été utilisée pour la première fois pour cet objet, décliné un an plus tard dans une variante à quatre pieds. Le designer qualifiera cette invention de «petite sœur de la colonne architecturale», car elle a constitué un élément d’une importance structurelle fondamentale pour ses meubles.

© PHOTOS: SDP

Stool60 a été produit sans interruption depuis 1933 dans son usine d’origine. Et le tabouret a peu changé. Pendant la guerre 40-45, la formation des pieds en L a dû être remplacée par un joint à entures multiples suite à la pénurie de colle. Après le conflit, le modèle est devenu plus luxueux: le bouleau finlandais originel a fait place à un placage plus cher en orme et en acajou.

On reconnaît le Stool60 des seventies à l’épaisse couche de laque aux couleurs vives. Et ceux du changement de siècle aux collabs pour lesquelles l’assise a servi de support, comme cette version à pois de Rei Kawakubo de Comme des Garçons, il y a dix ans.

En quête d’un exemplaire vintage? Attention de ne pas ramener chez vous un Frosta d’Ikea! Cette copie éhontée datant de 1981 était non seulement bien moins chère (même pas 5 euros à l’époque), mais elle était aussi plus haute, avait une assise plus mince et quatre pieds plus plats.

Les boulons étaient aussi disposés en ligne droite plutôt qu’en quinconce. Sa production a fini par être stoppée, mais on en trouve sur le Web… à prix décuplé.

Stool60 est disponible en différentes versions, dès 270 euros. shop.artek.fi