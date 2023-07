La petite histoire

Derrière chaque meuble iconique se cache une saga créative.

Nom: Flowerpot

Designer: Verner Panton (1926-1998)

Première édition: 1968, édité aujourd’hui par &Tradition

Dès sa sortie en 1968, le Flowerpot fait un carton. Surtout au Danemark, pays de son créateur Verner Panton, où chaque foyer possède cette suspension. Son succès est dû au design simple, solide et abordable. Mais si l’objet est devenu un incontournable, c’est aussi parce qu’il fait un pied de nez au fonctionnalisme, qui domine la création de meubles et de luminaires à l’époque. «Tout tournait autour des couleurs terre et du mobilier en bois sur quatre pieds, raconte sa fille Carin. Mon père voulait rompre avec les conventions et inciter d’autres personnes à faire de même.» Contrairement à ses contemporains, l’intéressé ne voit pas la lumière comme une nécessité fonctionnelle, mais comme un moyen de créer une atmosphère, pleine d’imagination, détendue et intime, à l’image des idéaux flower power émergents. D’où le nom de la lampe. «Pourtant, il n’était pas un hippie, ajoute-t-elle. Ce mouvement le fascinait car, tout comme lui, il avait pour but de renverser des barrières.»

© Photos: verner panton design ag/ sdp

Le Flowerpot résulte de la quête de perfection que poursuit alors Verner Panton. Son ampoule invisible, une règle qui s’applique à tous ses luminaires, n’est pas éblouissante. En doublant le diamètre de la demi-sphère supérieure par rapport à l’autre, il crée un jeu de reflets. «Pour les passionnés de couleur comme lui, tout commence par la lumière. En effet, un mauvais éclairage fausse la perception.»

Sa fille se souvient d’avoir vu, plus jeune, des Flowerpot suspendus ou sur pied dans toute la maison. Le designer danois aime surtout les modèles unis. «Lors d’expos, il encourageait tout le monde à se lâcher avec les couleurs, mais chez lui, il préférait la sobriété.» Toutes proportions gardées, ceci dit: «Chaque pièce avait sa couleur. Notre salle à manger était rouge, des murs aux meubles en passant par le sol, le linge de table et le service.»