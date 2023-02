L’AIBI, qu’est ce que c’est?

Ou l’acronyme d’Aménagement d’Intérieur Basé sur l’Introspection, l’approche prônée par la décoratrice écoresponsable Nafi Rêve, qui sort chez Racine son manuel dédié à la création d’un intérieur respectueux de la planète.

Le principe? Repenser son aménagement avec confiance, en fonction de nos aspirations et besoins profonds. Et, si possible, en faisant le pari de la récup’ plutôt que du neuf.

Une version engagée de la méthode de Marie Kondo, où on revoit sa déco en se demandant si elle suscite de la joie en nous et si ce qui nous entoure respecte l’environnement.