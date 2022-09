Retour sur toutes les tendances déco et design repérées au Salon du Meuble de Milan

C’est sous une chaleur de plomb annonciatrice d’un été caniculaire que la soixantième édition du Salone del Mobile s’est tenue à Milan en juin dernier. Si nous avons gardé la tête froide, nous avons toutefois fondu pour ces nouveautés.

Ambiances éclairées

Pour que la lumière brille au bout du tunnel.

L’axe du Bien

Premier a nous éblouir Flos a su transformer un ancien dépôt en un espace immersif dans lequel ont été présentées les nouveautés de l’année. On en retient l’Arco K, qui tourne autour de son axe, avec un pied en cristal qui sublime la réinterprétation en édition limitée du classique de Castiglioni. Ainsi que Gustave, une lampe de table conçue par Vincent Van Duysen, en hommage au concierge peu banal apparaissant dans le film The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson.

2. Se faire une religion

Le Britannique Lee Broom, qui a gagné ses lettres de noblesse dans le monde du théâtre et de la mode, est actif depuis quinze ans en tant que créateur. Dans le cadre d’une installation évoquant les lieux de culte traditionnels et l’architecture brutaliste, il a lancé six nouvelles collections pour trente lampes et configurations sculpturales différentes.

3. Rose en osmose

Au lieu d’une traditionnelle présentation dans un showroom, la marque danoise de luminaires Louis Poulsen s’est installée dans le légendaire café Taveggia. Celui-ci a été transformé pour l’occasion en une oasis rose, éclairée par les créations iconiques de Poul Henningsen qui figurent, elles aussi, dans la nouvelle collection PH Pale Rose.

4. Sages découpages

Maison Matisse, un label d’intérieur français inspiré par l’œuvre d’Henri Matisse, a présenté l’intrigante collection de luminaires Fold de FormaFantasma, reposant sur les découpages de papier de l’artiste.

Repérés

… au Salone et dans les rues de Milan. Ces hotspots ont profité de la Design Week à Milan pour faire leur joyeuse entrée.

1. Flexform

Le label n’est pas un petit nouveau sur la planète design. Pourtant, il vient d’ouvrir son premier flagship à Milan, s’étendant sur 800 m2 et deux étages. L’architecte en charge du projet n’est autre qu’Antonio Citterio, qui est actif pour la marque depuis plus de quarante ans.

Flexform 33, Via della Moscova.

2. Roche Bobois

Si elle était bel et bien déjà présente dans la ville lombarde, la marque a décidé d’investir un immense parking couvert désaffecté. C’est le collectif barcelonais Wanda qui a signé la scénographie de l’inauguration: une nuée blanche d’origami qui s’est propagée dans la boutique, mettant en valeur les derniers modèles, le canapé Blogger et l’unité Polygonia.

Roche Bobois 14, Via Felice Cavallotti.

3. Dolce & Gabbana Casa

Tel est le nom de la nouvelle aventure ‘mobilier et déco’ dans laquelle la célèbre marque de mode s’est engagée (lire aussi «La mode à la maison»). Après un lancement grandiose des collections en 2021, deux boutiques ont ouvert leurs portes. L’une est dédiée aux accessoires d’intérieur, l’autre aux meubles, mais les deux sont aussi colorées que les vêtements que nous lui connaissons.

Dolce & Gabbana, 7, Corso Venezia et 23, Via Durini.

4. Dimore Centrale

A quelques pas de la gare centrale, les «designers milanais préférés de tous les temps» ont ouvert une adresse dans une vieille usine. L’énorme espace abrite à présent tant l’impressionnant département de meubles vintage que le QG d’Emiliano Salci et Britt Moran et leurs Dimorestudio, Dimoremilano et Dimoregallery. Il sera bientôt possible d’y entrer pour siroter un verre dans leur bar.

Dimore Centrale, 63, Via Giovanni Battista Sammartini.

Hors du commun

Après plusieurs années de recherches, Baxter lance une collection outdoor qui se distingue par son originalité et par l’attention qu’elle porte aux textiles écoresponsables. La série Dharma et ses coussins d’extérieur en cuir offrent une touche de postmodernisme au jardin. Prix sur demande.

Ver(t)dure

Seules quelques marques italiennes sont connues pour leur recours à la couleur. Désormais, plus personne ne semble y résister. Mieux encore: elles craquent toutes pour le vert.

1/3 Chaise vernie Loop en bois de hêtre et tissu, India Mahdavi pour Gebrüder Thonet Vienna, prix sur demande, gebruederthonetvienna.com © SDP 2/3 Fauteuil Twiggy en cuir avec pied en aluminium, version small, Rodolfo Dordoni pour Minotti, prix sur demande, minotti.it © SDP 3/3 Table NVL finition English green ultrabrillant, Jean Nouvel pour MDF Italia, dès 5 620 euros, mdfitalia.com © SDP

à la belge !

Nos compatriotes ont encore une fois fait forte impression.

1. Avec Brio(n)

Si Axelle Vertommen a un faible pour le modernisme et le postmodernisme, ses créations doivent aussi être fonctionnelles. Ainsi, ces dernières années, elle a lancé les arbres à chat Gattorre style Memphis, le tapis Villa et le porte-manteau Ziggy. Aujourd’hui, la marque française Matière Grise Industrie inaugure la collection de luminaires Brion que la créatrice a conçue pour elle, et dont les formes sont inspirées de la tombe Brion de l’architecte Carlo Scarpa. «Les luminaires sont suspendus au plafond, fixés au mur ou sont sur pied. Ils ne sont jamais accrochés dans le coin d’une pièce. Avec cette lampe, c’est possible», lit-on sur son site. Grâce à leurs plis géométriques, ils dévoilent une lumière chaude et indirecte. La série se décline en des lampes de table, murales et de sol.

A partir de 370 euros.

2. Retour aux sources

Au commencement était JOV, le fabricant de tapis de luxe, surtout connu pour ses réalisations intemporelles plutôt discrètes. «Mais au fil du temps, nous avons varié davantage les designs», raconte Gilles Vandenbussche, gérant de l’entreprise familiale basée à Ypres. A Milan, toute l’attention s’est portée sur sa collab avec l’architecte John Pawson, qui l’a ramené vers ses débuts avec son style minimaliste caractéristique. Avec leurs designs et surfaces texturées, Row et Lattice donnent l’impression que ce sont des tapis tissés alors qu’ils sont tuftés en laine d’alpaga naturelle, une nouvelle qualité particulièrement douce dans la gamme de la marque belge.

Lattice à partir de 723 euros/m2, Row à partir de 829 euros/m2.

3. ét(a)incelant

«Depuis des années, l’étain est utilisé pour la fabrication de comptoirs. Mais l’idée de réaliser toute une cuisine dans ce matériau est plutôt révolutionnaire», observe l’architecte Nicolas Schuybroek lorsqu’il parle de sa première Signature Kitchen pour Obumex. Cet amateur de bonne chère a choisi ce métal en raison de la sensation qu’il procure au toucher. Comme l’étain est coulé sur un lit de sable, sa surface se caractérise par des petits pores, et ces imperfections reflètent la lumière différemment au fil de la journée. De plus, il se patine de manière particulière avec le temps. Quant au design, il dérive de ses projets architecturaux qui évoquent souvent des bâtiments religieux: «Si l’îlot de cuisine n’est pas utilisé, il ressemble à une sculpture, tel l’autel central d’une maison, couplé à des rituels du quotidien: cuisiner, se réunir, manger, faire les devoirs.»

Prix sur demande.

Tiercé gagnant

Trois coups de cœur de chez nous.