Salon du meuble: Milan se transforme en capitale mondiale du design

Après une mini-édition en 2021, encore marquée par la pandémie de Covid-19, le Salon du meuble à Milan a rouvert mardi ses portes en grand aux amateurs de design du monde entier, même si les visiteurs russes et chinois ne seront pas au rendez-vous.

Pour son 60e anniversaire, le salon renoue avec son format traditionnel, accueillant jusqu’à dimanche 2.175 exposants, dont 600 jeunes designers de moins de 35 ans, sur plus de 200.000 m2. 27% des entreprises sont venues de l’étranger. Le secteur du meuble en Italie surfe sur une nette reprise depuis 2021, porté par un intérêt accru pour la maison, refuge pendant de longues périodes de confinement, mais les inquiétudes de la filière liées à la guerre en Ukraine sont vives.

Au-delà de l’aspect humain du conflit en Ukraine qui « nous touche énormément », les « relations avec la Russie sont très importantes pour l’industrie du meuble » italien, a reconnu devant des journalistes Maria Porro, présidente du « Salone del Mobile ». Très attirés par des meubles de grand luxe, les Russes ont constitué en 2019 le deuxième contingent d’acheteurs, avec plus de 15.000 personnes, derrière la Chine (31.000), qui manque à l’appel « en raison des fortes restrictions sanitaires dues à la pandémie », selon Mme Porro. « Au début de l’année, l’espoir était de revenir à une situation normale et un ralentissement de l’inflation », explique le président de l’association de la filière italienne de l’ameublement (Federlegno Arredo), Claudio Feltrin.

« Malheureusement, la crise en Ukraine a aggravé la situation, entraînant de nouvelles hausses des prix des matières premières et une grave pénurie de bois, qui provient en grande partie des pays concernés par le conflit », a-t-il ajouté. Après une année 2020 chahutée, qui a vu le chiffre d’affaires du secteur ameublement et éclairage reculer de 8,9%, la filière a remonté la pente. En 2021, ses recettes ont bondi de 21,7% à 26 milliards d’euros par rapport à 2020 et de 10,7% comparé à 2019. Les exportations ont grimpé de 20,9%, dépassant les niveaux d’avant la pandémie de coronavirus.

Les exportations de toute la filière vers la Russie qui comprend aussi celle du bois, soit 2,7% du total, ont augmenté l’an dernier de 12,7% à 462 millions d’euros, mais baissé de 7,3% en mars 2022. D’où la recherche de nouveaux débouchés, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Afrique ou encore en Inde et au Pakistan pour compenser les pertes dues à la guerre en Ukraine.

Le salon a aussi son versant « off »: plus de 750 événements sont organisés cette semaine à travers Milan dans le cadre du « Fuorisalone » (le Hors salon), avec des expositions dont le sujet numéro un sera le lien entre le design et la protection de l’environnement.