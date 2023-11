Thomas Serruys (37 ans)

Créateur de meubles

Le restaurant branché Food Society à Paris en possède en terrasse, tout comme Rizoom à Gand et le Mix à Bruxelles. Mais on la retrouve aussi dans les plus beaux intérieurs, de Tokyo à Berlin : la sculpturale chaise SPC du Brugeois Thomas Serruys, fabriquée à la main en acier galvanisé ou enduit de poudre. Nous en sommes convaincus : il s‘agit d‘une nouvelle icône du design belge.



thomasserruys.com