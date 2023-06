Toute l’histoire du Bauhaus, pour les fans de l’école

Il a beau avoir plus d’un siècle, le Bauhaus est tout sauf passé et continue à servir de fondation à de nombreuses formes de création. La preuve dans une monographie au croisement de l’hommage et du guide.

Quand il affirmait dans le Manifeste du Bauhaus, publié en 1919, qu’il s’agissait de créer «le nouveau bâtiment de demain», l’architecte et designer allemand Walter Gropius ne pensait pas si bien dire. C’est que plus de cent ans après sa fondation, l’école d’art la plus influente du XXe siècle n’en finit pas de faire parler d’elle. Et s’offre le luxe d’une monographie à la couverture aux couleurs emblématiques, publiée chez Assouline.

© SDP

Dans Bauhaus Style, Mateo Kries, directeur du Vitra Design Museum, révèle l’ampleur de l’impact du mouvement sur la culture au sens large, qu’il s’agisse du design ou de l’architecture, bien sûr, mais aussi l’art, la mode, le cinéma ou la photographie. Et ce, bien au-delà de sa ville natale de Weimar: «Lorsque l’école ferme en 1933 à cause de la pression politique grandissante, de nombreux élèves et professeurs quittent l’Allemagne. Ils diffusent leurs idées — alors propres au Bauhaus — à l’international, annonçant ce qui deviendra par la suite l’essence même de l’esthétique moderniste», rappelle Mateo Kries.

© IBL/Shutterstock

Une esthétique dont la popularité va crescendo ces dernières années, le Bauhaus continuant à essaimer ses formes et couleurs fétiches aux quatre coins de la création contemporaine. «Qu’il inspire la conception d’objets épurés, fonctionnels, colorés, ou à motifs géométriques, le Bauhaus n’a aujourd’hui rien perdu de son influence», assure l’expert.

© Pelle Crepin

Dont acte: des défilés de Proenza Schouler aux bijoux de Heidi Abrahamson en passant par les meubles de Marcel Breuer ou les bâtiments signés d’architectes (inspirés) du mouvement, les enseignements de l’école se retrouvent partout. «La nécessité définit la forme», affirmait Vassily Kandinsky, et même si le Bauhaus vient de fêter ses 104 ans, la sienne, de forme, reste olympique.