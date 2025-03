La fin d’une époque: Donatella Versace quitte son poste de directrice artistique de Versace

La rumeur circulait depuis un certain temps, mais c’est désormais officiel : après presque trois décennies à la tête de Versace, Donatella Versace (69 ans) quitte son poste de directrice de la création. Elle a succédé à son frère Gianni en 1997, après sa mort tragique, et dirige la maison de couture depuis lors. Le 1er avril, Dario Vitale, ancien directeur de la création chez Miu Miu, lui succédera.

Donatella a succédé à son frère Gianni en 1997 après sa mort tragique, transformant la maison de mode en un symbole mondial du luxe, du glamour et du style italien. Sa première collection a été dévoilée seulement trois mois après l’assassinat de Gianni, et depuis lors, elle a dirigé la marque avec brio. Alors que Gianni était reconnu pour sa sensualité classique, Donatella a apporté une vision plus contemporaine du luxe, intégrant des éléments pop à l’univers Versace.

Dans une déclaration, elle confie : « Ce fut le plus grand honneur de ma vie de perpétuer l’héritage de mon frère. Il était un génie, mais j’espère avoir su transmettre un peu de son esprit et de sa détermination. » Même après son départ, elle restera impliquée dans la marque en tant que Chief Brand Ambassador : « Versace est dans mon ADN et restera toujours dans mon cœur. »



Une nouvelle direction sous Dario Vitale

Si Donatella continue de soutenir Versace en tant qu’ambassadrice de la marque, la direction créative passe désormais entre les mains de Dario Vitale, ancien responsable du design chez Miu Miu, la marque du groupe Prada. Sa nomination apparaît comme un choix naturel, au vu de son expérience et de son talent reconnu dans l’industrie de la mode. « J’ai hâte de voir Versace à travers un regard nouveau », confie Donatella, qui accueille avec enthousiasme la vision fraîche de son successeur. Reste à voir comment Vitale façonnera l’avenir de la maison.

« Vitale est issu de l’école de Miuccia Prada et possède un sens aiguisé de l’innovation et de l’élégance moderne », explique Timon Van Mechelen, rédacteur en chef mode de Knack Weekend. « Son arrivée suggère que Versace pourrait s’éloigner de son glamour extravagant pour adopter une mode plus subtile et intellectuelle. Mais il est encore trop tôt pour dire comment il imprimera sa marque sur la maison. »

Le défilé Versace lors de la Fashion Week 2025 de Milan. © spotlight.com/launchmetrics

Rumeurs d’un rachat par Prada

Le départ de Donatella intervient à un moment où l’avenir de Versace semble incertain. Depuis le début du mois de mars, des rumeurs circulent sur un possible rachat de la maison de mode par Prada. Une fusion entre ces deux maisons emblématiques ne manquerait pas de bouleverser l’industrie, tout en influençant la stratégie de Capri Holdings, le groupe propriétaire de Versace.

Versace fait partie de Capri Holdings depuis 2018, aux côtés de Michael Kors et Jimmy Choo. Si la transaction devait aboutir, elle modifierait en profondeur l’orientation de la maison de couture. « Un rachat par Prada replacerait avant tout Versace sous direction italienne, ce qui serait une bonne chose, tant pour la marque que pour ses employés », estime Van Mechelen. « En outre, cela permettrait de renforcer la position des deux labels face aux grands conglomérats du luxe comme LVMH et Kering. Pour les deux maisons, cela semble être un choix stratégique intelligent et stable pour l’avenir. »

Gianni Versace: un héritage intemporel

La maison de mode Versace a été fondée en 1978 par Gianni Versace. Né dans le sud de l’Italie, Gianni a connu des débuts difficiles : sans grands moyens, issu d’un milieu considéré comme « marginal » dans le Nord plus établi, il a toutefois su imposer son talent indéniable et s’installer à Milan. Il a commencé sa carrière en tant que designer freelance pour d’autres marques avant de lancer son propre label. Son ascension fulgurante a débuté avec un défilé iconique à Lippstadt, où des mannequins comme Jerry Hall ont révélé ses créations au monde. Son style audacieux, influencé par la mythologie grecque et une esthétique kitsch assumée, a immédiatement fait de Versace un symbole de luxe et de sensualité.

La célèbre Méduse est devenue l’emblème de la marque, connue à travers le monde pour son esthétique distinctive et flamboyante. « À travers ma mode, je veux avant tout transmettre un message de liberté », affirmait Gianni. Cette philosophie a contribué à faire de Versace l’une des maisons de mode préférées d’une nouvelle élite : des entrepreneurs de Wall Street aux célébrités, la marque s’est imposée comme le symbole d’une génération.

Le défilé Versace lors de la Fashion Week 2025 de Milan. © spotlight.com/launchmetrics

L’héritage de Donatella

Si la direction artistique est désormais entre les mains de Dario Vitale, l’impact de Donatella Versace sur la maison reste indéniable. Sous son impulsion, les imprimés emblématiques et l’artisanat italien ont été consolidés comme pierres angulaires du label. Quoi que l’avenir réserve à Versace, il est évident que grâce à Donatella, la maison est restée l’une des références majeures du monde de la mode.

« Donatella a toujours veillé à ce que l’entreprise de son frère évolue avec son époque », analyse Van Mechelen. « Elle a compris mieux que personne les liens entre mode, pop culture et célébrités. De plus, elle faisait partie des rares femmes à la tête d’une grande maison de couture. Son influence continuera à se faire sentir, quelle que soit la direction que prendra désormais Versace. »