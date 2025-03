D’une paire de lunettes de soleil, on attend qu’elle protège les yeux des rayons, ça va sans dire. Mais aussi, qu’elle complète l’allure, car ainsi que les célébrités (et les créateurs de mode) l’ont compris depuis longtemps déjà, il n’y a pas meilleur accessoire que des solaires bien choisies.

Mais en 2025, justement, comment bien choisir ses lunettes de soleil pour être pile dans la tendance? Quels modèles ont attiré tous les regards sur les défilés, et s’apprêtent donc à orner les minois les plus branchés?

Entre inspirations rétro mais pas trop, verres colorés et montures XXL, la bonne nouvelle, c’est qu’il y a suffisamment de tendances différentes pour en trouver une adaptée au goût de chacun. La mauvaise nouvelle, par contre, c’est qu’il peut rapidement s’avérer très difficile de choisir laquelle adopter…

Les détails qui ont la cote cette saison rayon solaires?

Les formats XXL

Vus sur tous les défilés de la saison, de Loewe à Saint Laurent en passant par Marni et Prada.

Saint Laurent, 695 euros, disponibles ici.

Les montures en écaille

Miu Miu, Chloe ou encore Celine ont adoubé l’écaille de tortue, qui réussit le pari d’être à la fois moderne et intemporelle.

Comprendre: c’est un excellent investissement, dont le rendu sera aussi remarqué cette saison que les prochaines.

Persol, 265 euros, disponibles ici.

Les verres colorés

Comme Seth Rogen aux Oscars, on adopte les verres colorés à toute heure du jour ou de la nuit, de préférence version jaune clair, rose ou encore orangé, les teintes les plus mode de ce printemps-été.

Le bon plan: tant les verres jaunes qu’orange améliorent la perception des contrastes, tandis que les propriétés photochromiques des verres roses en font des alliés de choix pour les personnes sujettes aux migraines. Qui a dit que le port des lunettes de soleil devait être réservé aux jours d’été?

Jimmy Fairly, 134 euros, disponibles ici.

L’esthétique 90s

La question à se poser avant d’acheter: est-ce que Carolyn Bessette Kennedy (ou John John, version masculine) les aurait portées? Si oui, c’est gagné.

Massimo Dutti, 69.95 euros, disponibles ici.

Les yeux de chat

Le cat eye chéri des pin-ups des années 50 et 60 fait un retour remarqué, mais dans une version moderne, aux contours légèrement plus anguleux.

Khaite x Oliver Peoples, 540 euros, disponibles ici.

Les montures pilote

Cette saison, la mode démarre sur les chapeaux de roue et puise notamment son inspiration du côté de la Formule 1, qu’il s’agisse de vestes qui rappellent celles des pilotes automobiles, mais aussi de leurs baskets et évidemment, cela vaut aussi côté solaires.

Le must? Faire le choix de l’authenticité en s’offrant un modèle estampillé Porsche, Carrera ou tout autre constructeur automobile qui tâte aussi des lunettes de soleil.

Carrera, 149.95 euros, disponibles ici.

Les lunettes bling

L’inspiration: les lunettes Tiffany ornées de diamants de Beyoncé lors de son Renaissance World Tour.

Plus ça brille, plus c’est tendance, et puis comme ça, vos yeux attireront tous les regards…

Even & Odd, 15.29 euros, disponibles ici.