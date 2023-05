En quête d’un bouquin ? Essayez la seconde main avec ces 7 adresses

Saison de prédilections pour les amoureux des mots, l’été approche à grand pas. Choisir le livre qui vous fera chavirer depuis le bord de la piscine n’est pas une mince affaire. Pour trouver la perle rare, pourquoi ne pas essayer les librairies de seconde main ? L’occasion de dénicher votre coup de coeur littéraire, en soutenant les petits commerces, et la planète.

Car si l’industrie du livre permet de cultiver nos esprits avides de connaissance, elle reste néanmoins néfaste pour l’environnement. Selon une étude américaine, la quantité de CO2 générée pour la production d’un ouvrage vendu en librairie s’élève à plus de deux kilos ! Acheter vos livres d’occasion permet de prolonger la durée de vie de l’objet, mais aussi de soulager votre portefeuille avec des prix réduits.

Nous avons sélectionné pour vous les meilleures adresses de librairie de seconde main. Polar, romance, science-fiction ou manga, ces boutiques regorgent de pépites littéraires, que des passionnés vous aiderons à trouver.

Pas le temps de fouiller ? Pas de panique, nous vous proposons également deux e-shops, pour acheter vos livres d’occasion en quelques clics.

La Librairie NiJiNSKi, la plus élégante

Fondée en 1992, NiJiNSKi vous propose une sélection de plus de 20 000 livres d’occasion, en français et en anglais. Chaque pièce est unique car la librairie ne conserve pas de doublons. Située entre la place Flagey et la place Fernand Cocq, la boutique est l’endroit parfait pour trouver la perle rare.

315, chaussée d’Ixelles, à 1050 Bruxelles — Du lundi au samedi, de 11 à 19 heures.

La Librairie Évasions, la plus accessible

Située en plein centre-ville, la bouquinerie Évasions regorge d’un large choix de livres en plusieurs langues, mais aussi de magazines, de vinyles, de BD et de jeux vidéo. La sélection s’étend sur deux étages, de quoi se perdre au milieu des ouvrages. Et pour les lecteurs du dimanche, la boutique est ouverte 365 jours par an.

89, rue du Midi, à 1000 Bruxelles — Tous les jours de 10 à 20 heures.

Les Gros Mots, la plus enfantine

Ouverte par l’écrivain français, spécialisé en littérature jeunesse, Vincent Cuvellier, Les Gros Mots est une librairie de seconde main destinée aux enfants. On y retrouve une sélection d’ouvrages jeunesse, et pour les plus grands, un grand choix de romans, de nouvelles et autres pépites vintage.

67, rue Lesbroussart, à 1050 Ixelles — Les vendredi et samedi de 14 à 18 heures.

Le Cultivarium, la plus organique

C’est à la suite du confinement que des passionnés on fait le choix d’ouvrir un lieu unique à Liège. Au Cultivarium, la culture est un organisme vivant qu’il faut choyer. L’établissement est un endroit chaleureux, qui vous propose livres, BD, CD, vinyles et jeux de sociétés.

3, rue Pied-du-Pont-des-Arches, à 4000 Liège — Du mardi au samedi de 10 à 18 heures, dimanche de 11 à 15 heures.

Le Ramd’Âm, la plus animée

Pour le magasin Ramd’Âm, la seconde main est une philosophie. Les Namurois ont pour objectif d’éviter la surconsommation et le gaspillage, et de transmettre ces valeurs aux plus jeunes. Ils proposent une large sélection de livres, disques et jeux, opérée avec soin par l’équipe.

52, rue des Carmes, à 5000 Namur — Du lundi au samedi de 10 à 18 heures.

Nos boutique en ligne de livres de seconde main préférées

Momox, la plus complète

Momox est le plus grand site de vente et de revente d’objets culturels d’occasion en Europe. Vous y trouverez un large choix de livres en dessous de 10 euros, mais aussi des films, de la musique et des jeux. Une solution facile pour celles et ceux qui ne veulent pas fouiller.

momox.fr

Livr’ Ensemble, la plus éco-solidaire

Livr’ Ensemble est une boutique de livres d’occasion belge, lancée par un jeune couple au début du confinement. Les ouvrages y sont classés par genre, mais vous pouvez également faire une recherche si vous souhaitez un livre en particulier. De plus, l’entreprise reverse 10% de son chiffre d’affaire à des associations.

livrensemble.be