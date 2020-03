Durant ces longues semaines de confinement, il est important pour tous de maintenir une activité physique et cérébrale. Et même si ce n'est pas toujours facile à gérer avec les enfants à occuper. Pas de panique voici quelques séances en ligne qui réuniront papa, maman et les enfants autour d'une séance de sport ou de détente.

Kids workout

Avec Kids Workout, vous faites d'une activité physique une activité familiale et amusante. Accessibles à partir de 7 ans et sans besoin d'un équipement spécifique, les exercices de fitness sont adaptés à tous les niveaux. Seul bémol, la séance est uniquement disponible en anglais. En même temps, cela permettra aux enfants d'apprendre à compter en anglais tout en se défoulant. One, two, three c'est parti !

Hiit

Entrainement de haute intensité, le hiit permettra de canaliser vos petites boules d'énergie. Élaborées par des coachs rien que pour vous, ces deux séances allient cardio et amusement. Les exercices, fractionnés, sont destinés au plus de 7 ans et sont expliqués en français. Disponibles en deux durées - 15 ou 30 minutes -, il ne reste plus qu'à faire votre choix.

Aussi possible pour les 3 ans et plus, avec cette vidéo qui permet aux plus petits et aux plus grands de travailler leur cardio.

Fitness et danse

Mélangeant fitness, zumba et danse, Gym Direct propose des vidéos qui donneront envie à tous de bouger en musique dans leur salon. Les séances durent 25 minutes et sont destinées aux enfants de tout âge.

Plutôt envie d'y allier le yoga et les comptines? Le monde des Titounis nous présente une vidéo de yoga, de danse et de comptines à gestes afin de proposer à vos enfants une activité toute douce accompagnée de musique entraînante.

Et si vous disposez de matériel ou de tapis

Rien ne vous empêche d'ajouter un niveau de difficulté à vos entraînements en y associant une balle en mousse. De quoi improviser un petit jeu de passe-passe tout en travaillant les bras.

Autre possibilité, rejoignez les entraînements de la célèbre coach Lucile Woodward, elle aussi confinée chez elle avec ses enfants. Disponibles sur sa chaine YouTube, ses vidéos durent 30 minutes et sont pleines de bons conseils.

La méditation, une autre solution pour canaliser l'énergie de nos enfants ?

.

Cela commence par une prise de conscience corporelle, l'objectif est de ramener les enfants un peu agités à un moment de calme et de tranquillité. Pour ce faire, on focalise l'attention sur les sensations corporelles et la respiration - à travers l'exercice du ventre ballon qui gonfle et se dégonfle - avec la méthode la grenouille.

Développée par Éline Snel, cette méthode de pleine conscience, est à la portée de tout le monde. Les différentes séances sont consacrées aux émotions, à la patience et aux pensées afin que l'enfant puisse prendre conscience de ce qu'il ressent ainsi que du monde extérieur. Durant toute la séance, une voix douce accompagne la méditation et dicte les consignes. Vous n'avez plus qu'à vous détendre et à profiter.

