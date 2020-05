Le coronavirus et les gestes barrières afin d'éviter une infection touchent tout le monde. Comment le faire comprendre aux plus jeunes ? Coup d'oeil sur quelques initiatives éducatives qui vulgarisent et sensibilisent le jeune public.

Coco Le Virus

CocoVirus.net est une initiative bénévole française destinée à combattre l'impact de la crise du coronavirus sur l'équilibre des plus jeunes. Elle offre des histoires sous la forme de bandes dessinées. Les histoires sont disponibles en ligne via le site ou en vidéo sur YouTube, dans plusieurs langues (français, anglais, allemand, italien, espagnol, arabe, russe et néerlandais).

Les vidéos ne durent quelques minutes et propose des sujets variés qui entourent la question du coronavirus de manière ludique et éducative : les médias, la solidarité, les masques de protection, le télétravail, les vaccins, les maisons de retraite, le confinement, etc.

EduVoice et Coeur D'ariflo

Eduvoice est une communauté d'enseignants qui partagent leur passion de l'éducation, en ligne et près de chez eux. Dans un post Facebook, on peut découvrir des posters, réalisés par Coeur D'artiflo, des gestes à retenir. En voici quelques exemples :

Bayard-Milan et Images Doc

Les éditions Bayard Milan ont créé en collaboration avec la rédaction du magazine Images Doc un poster avec les gestes indispensables pour se protéger et protéger les autres et un lexique avec des termes simples qui informent les plus jeunes sur les mots qu'ils entendent dans les médias ou dans les conversations des adultes depuis le début de l'épidémie.

Comme l'explique Bertrand Fichou, rédacteur en chef du magazine Images Doc, "afin d'aider vos enfants à comprendre ce qui se passe, et pourquoi les adultes autour d'eux sont inquiets, la rédaction d'Images Doc vous propose une liste des mots qui circulent autour de l'épidémie. Nous les avons définis et expliqués avec des termes simples, afin que vous puissiez partager cet éclairage avec les plus jeunes. Comprendre les mots permet aux enfants de ne pas se laisser effrayer par des fantasmes irraisonnés, et d'être plus forts face aux discours alarmistes qu'ils peuvent d'entendre autour d'eux et dans les médias. Comprendre, ça rassure."

