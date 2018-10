Les 13 meilleurs jouets de l'année

La Fédération Belge du Jouet vient de rendre son palmarès du Meilleur Jouet de l'Année, une distinction qui récompense les jouets les plus originaux et créatifs , mais aussi "efficace" de l'année. En compétition, 55 jeux ou jouets répartis en 13 catégories, passés au crible par un jury de détaillants et acheteurs de jeux et jouets, mais aussi de journalistes et pédagogues. Voici leurs préférences.