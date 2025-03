Un séjour dans une bâtisse ancienne dont les épais murs de pierre ne laissent passer aucune barre de réseau. Un périple à bord d’un train à vapeur ou d’une vieille caravane Airstream… Les voyages vintage ont la cote, et permettent non seulement de remonter le temps, mais aussi et surtout, de s’offrir une parenthèse déconnectée.

Est-ce si surprenant que la tendance gagne en popularité pile au moment où l’actualité semble plus anxiogène que jamais? « Dans un monde en proie à des changements rapides et à des tensions géopolitiques croissantes, le besoin d’évasion et de simplicité se fait de plus en plus ressentir » pointe Piet Demeyere, chargé de communication externe pour TUI Belgique. Résultat: les voyages vintage, qui « offrent une occasion unique de retrouver le charme d’antan et d’abandonner temporairement la technologie au profit de l’authenticité » ont le vent en poupe.

Le voyagiste a ainsi mené récemment une enquête en ligne auprès de sa clientèle. Verdict: pas moins de 64% des Wallons confient préférer une destination « nostalgique », avec comme objectifs principaux sur place, la déconnexion (63%) suivie de la découverte de la cuisine locale (53%). Une certaine idée du « dolce far niente », qui voit les voyages vintage offrir une forme de réponse, aussi temporaire soit-elle, à notre quête de sens.

« Dans un monde dominé par la technologie et l’intelligence artificielle, on apprécie d’autant plus le savoir-faire et l’histoire. Les vacances vintage offrent aux voyageurs une expérience qui rappelle une époque où la simplicité et les interactions humaines étaient essentielles » avance Piet Demeyere. Qui souligne que « si les voyages vintage impliquent une déconnexion avec la technologie, les réseaux sociaux jouent ironiquement un rôle dans leur popularité. Le partage frénétique de photos de camionnettes rétros, de valises et d’hôtels de charme contribue à l’augmentation de cette tendance ».

Voyager vintage, oui, mais où?

Signe des temps: toutes plateformes confondues, les destinations qui font le plus parler d’elle en 2025 ont chacune un petit supplément d’âme. Ce n’est pas tant qu’on pourrait les accuser d’être restées coincées en arrière, mais bien plutôt qu’elles réussissent à conjuguer joliment passé et présent, en offrant à la fois tous les conforts de la modernité et juste ce qu’il faut d’ambiance rétro pour être réconfortantes.

En première position de son palmarès 2025, Condé Nast Traveler épingle ainsi la vallée de l’Ahr, en Allemagne, une région viticole aussi célèbre pour son vin rouge que pour ses maisons à colombages qui semblent tout droit sorties d’un conte de fées de jadis. Autre coup de coeur: Karakol, au Kirghizistan, et ses paysages à couper le souffle auxquels on accède après des heures à brinquebaler dans un marshrutka, le taxi partagé des anciennes républiques soviétiques.

Remonter le temps, vous dites?

L’Albanie, terrain de jeu idéal pour les voyages vintage? Unsplash.

Dans notre compilation des destinations les plus tendance de 2025, compilées sur base des recommandations d’un panel de spécialistes du voyage, on trouvait en pôle position l’Albanie et la Géorgie, deux pays « parfaits pour les voyageurs qui souhaitent éviter les foules et qui recherchent l’authenticité ».

Ainsi que l’explique encore Piet Demeyere, « il existe une variété d’options de vacances rétros. Les vrais passionnés effectuent des road trips en oldtimers, des trajets en train dans des wagons historiques ou des circuits en camping-cars d’époque.

Mais il est possible aussi de faire beaucoup plus simple.

La plupart des voyageurs envisagent principalement une retraite, qui allie détox numérique et ateliers créatifs, comme la peinture, la cuisine avec des recettes de grand-mère ou des promenades dans la nature en compagnie d’un guide qui vous incite à bien regarder autour de vous. De plus en plus d’hôtels répondent à cette demande en remplaçant les divertissements par des programmes axés sur le repos et la découverte de soi ».

Et de conclure en rappelant que « les vacances vintage montrent qu’il n’est pas nécessaire de partir loin pour se détendre. En retrouvant la simplicité du passé, les gens redécouvrent la tranquillité et l’inspiration. Ces voyages offrent un point d’ancrage de sérénité et de nostalgie dans un monde en constante évolution ».

Envie de profiter de vos vacances pour remonter le temps? En Europe, on met le cap sur Dingle, en Irlande, l’île de Vlieland, en Frise, où les voitures sont interdites, mais aussi Beilstein, dans la Moselle allemande, et ses façades d’un autre temps, ou encore Ares del Maestre, en Espagne, où le temps semble s’être arrêté il y a longtemps de ça.

Le plus important, quelle que soit la destination que vous choisissiez: reléguer smartphone et autres appareils électroniques au fond de la valise. Les voyages vintage, au fond, ce n’est pas tant une question d’endroit que d’état d’esprit, et d’ailleurs, rien ne vous empêche de vous évader ce week-end sans partir de chez vous.