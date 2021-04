Cuir de fruits: Faire soi-même des bonbons sains (recettes)

Bye bye, les bonbons du supermarché. En séchant des fruits passés au mixer, on obtient un "cuir" de bien meilleure qualité et nettement plus... sain. Sucrées, acides, pimentées ou épicées, ces friandises à base de banane, de pomme, de framboise ou de mangue fondent dans la bouche. Agréments suggérés: gingembre, basilic ou eau de rose. Régalade assurée!

© DIANE HENDRIKX

Pour l'équivalent d'une feuille A4

... Astuce: les fruits mous conviennent mieux pour ce type de recettes. Si vous souhaitez utiliser des fruits croquants (comme des pommes), mieux vaut les mélanger avec une banane ou un autre fruit mou.

