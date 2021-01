Version japonisante du style scandi(nave), le "japandi" est la grande tendance déco 2021 selon Pinterest. Voici quelques pièces à shopper.

Hybride de deux minimalismes férus de matériaux naturels, ce courant marie les bois clairs et foncés. Il s'éloigne des douceurs pâles et pastel pour célébrer les aspérités, façon wabi sabi, mais aussi les indigos. Rondeurs, cannages et rotin s'invitent en toute noblesse. Une vague qui dépasse l'aspect esthétique et enjoint à vivre entouré d'un minimum d'objets, choisis pour leur charme discret et durable.