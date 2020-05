Ne croyez surtout pas que je ne vous ai pas vus. Oui, vous, là-bas, les margoulins en train d'organiser tranquillement votre petit business autour de la zénitude, en persuadant tout le monde que le yoga et la méditation sont les meilleurs remèdes à la situation actuelle.

Vous pensiez être discrets, hein. Mais vous êtes cernés ! J'ai bien capté votre petit manège, et je vous ordonne d'arrêter immédiatement de prendre les gens pour des andouilles. Parce que les gens ne sont pas du tout stressés, au contraire. Ils prennent juste le temps de peaufiner les détails de leur futur, qui s'annonce bien plus paisible que jadis. Vous savez, ce futur dont on parle tant, sans embouteillages ni ascenseur, sans les blagues d'Alain à la machine à café et la dépression de Françoise à la cantine. Je suis même assez convaincu qu'à l'heure qu'il est, certains sont e...

Vous pensiez être discrets, hein. Mais vous êtes cernés ! J'ai bien capté votre petit manège, et je vous ordonne d'arrêter immédiatement de prendre les gens pour des andouilles. Parce que les gens ne sont pas du tout stressés, au contraire. Ils prennent juste le temps de peaufiner les détails de leur futur, qui s'annonce bien plus paisible que jadis. Vous savez, ce futur dont on parle tant, sans embouteillages ni ascenseur, sans les blagues d'Alain à la machine à café et la dépression de Françoise à la cantine. Je suis même assez convaincu qu'à l'heure qu'il est, certains sont en train de négocier avec leur médecin pour obtenir un certificat médical sur lequel il est stipulé " Pour cause d'extase totale dans son quotidien de confiné, Machin Truc est autorisé à ne plus croiser la moindre personne de toute sa vie ". Alors non, désolé, je ne peux pas vous laisser faire, bande de cupides et frauduleux guérisseurs. Surtout que certains d'entre vous vont beaucoup trop loin. Par exemple, l'autre jour, je suis tombé sur la chaîne YouTube baptisée " La méditation du Geek ", qui s'est mise en tête de racoler les soi-disant angoissés en leur proposant des séances de méditation baignant dans des univers cinématographiques célèbres. Lesquels ? Je vous les donne en mille : Star Wars, Harry Potter ou Le seigneur des anneaux. Il va sans dire que mon sang n'a fait qu'un tour. Depuis quand ces sagas peuvent-elles servir de passeports vers la plénitude ? Dans chacune d'elles, on est quand même face à des tarés qui veulent faire régner le Mal sur Terre, voire dans la galaxie, voire au-delà. Alors imaginez un peu la séance de relaxation : " Détendez-vous. Vous êtes dans l'enfer du Mordor, au milieu des flammes et à deux pas des ténèbres. Calmez-vous, ce n'est rien. Une horde d'Orques sanguinaires se lance alors à vos trousses. Respirez profondément, tout va bien. Soudainement, vous constatez que Sauron, Voldemort et Dark Vador se sont associés afin de faire de vous leur quatre heures. Expirez doucement, oui, voilà, c'est ça... vous êtes totalement serein... " Bref ! Je veux bien admettre, évidemment, que l'incertitude face à l'avenir puisse provoquer quelques remous psychiques. Et je ne dis pas que tout le monde doit danser La Macarena en se levant le matin, et écouter Dancing Queen en mangeant sa salade de boulgour au concombre. Mais par pitié, choisissez votre traitement avec raison. Tenez, moi par exemple, quand j'ai besoin de me détendre l'esprit, je me mets à réfléchir à tout ce que je pourrais faire de mon temps libre pour améliorer mon quotidien... ou celui des autres. D'ailleurs, là, une idée me vient : je vais ouvrir ma propre chaîne YouTube. Elle va s'appeler " Vois les choses du bon côté grâce à L'Exorciste ".