Les premiers ouvrages assimilés à des acqueducs remontent au milieu du IIe millénaire av. J.-C. Près de 4000 ans tard, ils n'ont plus la même fonction. Jusqu'à celle de permettre aux automobiles d'atteindre la plus grande île articifielle du monde.

Destiné à l'origine à conduire l'eau dans les villes, l'acqueduc de la période romaine a vu, au fil du temps, sa fonction et da forme évoluer. Celui de Veluwemeer à l'est des Pays-Bas, est un aqueduc navigable situé sur la route N302 près de Harderwijk. C'est en fait une sorte d'acqueduc inversé : il est situé sous une petite partie du lac Veluwemeer et relie en même temps les Pays-Bas continentaux au Flevoland, qui n'est autre que la plus grande île artificielle du monde.

Cet aqueduc, qui a été ouvert à la circulation en 2002. Il mesure 25 mètres de long et 19 mètres de large et a une profondeur de 3 mètres,pour permettre le passage de petits bateaux.

Environ 28 000 véhicules passent chaque jour sous cet ouvrage étonnant.

Destiné à l'origine à conduire l'eau dans les villes, l'acqueduc de la période romaine a vu, au fil du temps, sa fonction et da forme évoluer. Celui de Veluwemeer à l'est des Pays-Bas, est un aqueduc navigable situé sur la route N302 près de Harderwijk. C'est en fait une sorte d'acqueduc inversé : il est situé sous une petite partie du lac Veluwemeer et relie en même temps les Pays-Bas continentaux au Flevoland, qui n'est autre que la plus grande île artificielle du monde. Cet aqueduc, qui a été ouvert à la circulation en 2002. Il mesure 25 mètres de long et 19 mètres de large et a une profondeur de 3 mètres,pour permettre le passage de petits bateaux. Environ 28 000 véhicules passent chaque jour sous cet ouvrage étonnant.