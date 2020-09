S'élevant à de 70 mètres de haut, cette tour conçue par l'agence néerlandaise Neutelings Riedijk Architects devrait voir ses travaux débuter en octobre prochain.

Le projet est situé dans la municipalité côtière belge de Knokke-Heist, à la frontière des Pays-Bas. Il a été conçu par Neutelings Riedijk Architects, agence basée à Rotterdam, comme un phare d'un nouveau genre, pour la station balnéaire belge.

Heldentoren "s'élèvera sur le site du célèbre Grand Hôtel - Casino Kursaal, adjacent à la place Helden le long du boulevard". Ce projet d'une surface totale de 9000 m2 se compose de trois bâtiments interconnectés par un niveau de parking souterrain. L'ensemble combine une tour résidentielle de 20 étages, une tour d'appartements de cinq étages et un pavillon de restaurant.

. © NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS

. © NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS

Le bâtiment offre à la vue une forme ondulante, qui par cette structure cherche à capter l'attention des passants, à les ralentir et à rediriger leur regard vers la mer du Nord.

La tour s'affine au fur et à mesure qu'elle s'élève. Sur les façades, le long de l'enveloppe vitrée, les panneaux de céramique aux lignes verticales, produisent des reflets changeants qui permettent au bâtiment de se fondre dans la nature.

. © NEUTELINGS RIEDIJK ARCHITECTS

