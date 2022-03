En images: les trésors de l'architecture Art Nouveau et Art Déco à Bruxelles, accessibles pendant le BANAD Festival

Dans quelques jours débute le festival Banad à Bruxelles qui se déroulera sur trois week-end à Bruxelles. Il permettra d'accéder à des bâtiments représentatifs des périodes Art Nouveau et Art Déco, en temps normal fermés au public. Voici déjà un aperçu de ce qui sera possible de découvrir et d'apprécier.