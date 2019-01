Vidéo: Un village fantôme de 732 mini-châteaux abandonnés en Turquie.

Le projet Burj Al Babas du groupe Sarot se situe près du centre ville de Mudurnu, dans le nord-ouest de Bolu en Turquie.

Ce projet immobilier comprend la construction de 732 villas-châteaux et d'un centre commercial. Ces villas s'apparentent plus à des mini-châteaux, valant entre 400 000 et 500 000 dollars. Elles comportent toutes trois étages, une tourelle d'angle ronde, une tour carrée au-dessus de leur entrée et sont implantées sur des parcelles de 324 m2.

L'abandon de ces 732 constructions, aux clochers gris-bleu et aux accessoires gothiques rappelant les châteaux des films de Disney, confère à ce site des airs de village-fantôme de châteaux, au pied des montagnes du nord-ouest de la Turquie.

Débuté en 2014, le projet a été abondonné suite au dépot de bilan du groupe Sarot en novembre. Un dépôt de bilan qui fait suite au non paiement des villas par certains de ses clients du Golfe, achetées dans le cadre du projet de 200 millions de dollars (175 millions d'euros).