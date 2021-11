Bénédicte Goesaert met en relation les artistes, les collectionneurs, les galeries et les successions d'artistes. Mais elle aide aussi les amateurs d'art à se constituer une collection sérieuse. Elle démonte ici quelques préjugés de départ.

1. Collectionner l'art, ça coûte très cher

"C'est une question de priorités: préfère-t-on consacrer un budget fixé à un voyage, un nouveau smartphone ou une oeuvre? L'art ne doit pas forcément être cher. Il y a aussi beaucoup d'initiatives pour le rendre accessible au plus grand nombre."

...

"C'est une question de priorités: préfère-t-on consacrer un budget fixé à un voyage, un nouveau smartphone ou une oeuvre? L'art ne doit pas forcément être cher. Il y a aussi beaucoup d'initiatives pour le rendre accessible au plus grand nombre." "Faux. Une expo en galerie est même le moyen le plus économique d'aller voir de l'art. Bien sûr, les galeries veulent promouvoir et vendre leurs artistes. Mais ceux-ci veulent surtout montrer leur travail au public le plus large possible. Ils ne font pas cela juste pour quelques acheteurs.""Il est vrai qu'on ne devient pas connaisseur en vins après avoir goûté son premier verre. Il est donc préférable d'acquérir quelques connaissances et une expérience visuelle avant de commencer à collectionner. Bien sûr, vous pouvez aussi acheter des oeuvres par intuition, mais vous ne choisissez alors que ce qui correspond à vos goûts. Alors que l'art, c'est aussi s'ouvrir à tout ce qui est différent. L'art peut aiguiser votre vision du monde et de vous-même.""Au contraire: n'ayez pas peur de poser des questions au personnel de la galerie! Ceux qui ont soif d'informations peuvent aussi rejoindre un groupe d'amis du musée. Et YouTube regorge de vidéos de qualité sur l'art. Toutefois si vous voulez vraiment être conseillé qualitativement, vous pouvez vous laisser guider par un collectionneur, un conservateur ou un consultant qui a plus d'expérience." "Pas forcément. La question est la suivante: qu'attendez-vous d'une oeuvre d'art? Qu'elle enrichisse votre vie ou votre porte-monnaie? Bien sûr, vous pouvez garder un oeil sur les lieux où les artistes exposent, sur ce qu'on écrit d'eux ou sur leur valeur marchande. Mais en fin de compte, c'est le temps qui détermine qui reste. Et c'est imprévisible. Si vous arrêtez de voir l'art comme votre compte en banque sur le mur, alors vous pouvez vraiment l'apprécier."