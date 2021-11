Vous pensiez les collaborations réservées au monde de la mode? Détrompez-vous: cette saison, la déco se réinvente et le luxe s'invite de manière accessible dans les intérieurs grâce à trois collections capsules ultrapointues.

1. H&M Home, pour l'amour de l'art

Ou plutôt, "For the love of art", nom de la nouvelle collection capsule du géant suédois, qui a invité trois pointures de la nouvelle garde de l'art contemporain à poser leur patte sur une série d'objets et accessoires. L'occasion de (re)découvrir les univers distinctifs de Diana Ejaita, Sacrée Frangine et Brunna Mancuso, mais aussi de les inviter dans vos intérieurs, à défaut de pouvoir vous offrir leurs oeuvres.

2. Freemans, à la mode d'Henry Holland

Connu pour son label House of Holland, le designer britannique s'est associé avec le multimarques digital Freemans pour créer une collection de textiles, accessoires et autres meubles. En tout, la ligne rassemble cent pièces différentes pour amener dans votre intérieur un peu de l'esthétique seventies joliment nostalgique qui a fait la renommée d'Henry Holland auprès des modeuses.

Dès 25 euros, freemans.com

3. Quand Zandra rencontre IKEA

"Karismatisk": c'est ainsi que se nomme la rencontre entre le titan de l'ameublement en kit et la créatrice iconique du Swinging London, Zandra Rhodes, qui signe pour IKEA une collection à l'image de ses vêtements: colorée, joyeuse et irrévérencieuse. La pièce incontournable: le paravent, voué à apparaître en arrière-plan des photos d'intérieur de tout #decoaddict qui se respecte.

Dès 3 euros, ikea.com

