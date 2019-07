Surplombant le détroit de Sund, cette villa minimaliste d'inspiration japonaise, faite de béton, de verre et d'acier, a été imaginée par le designer danois Ole Palsby. Un vrai trésor architectural en pleine nature.

S'il est assez méconnu chez nous, la réputation du Danois Ole Palsby n'est plus à faire dans son pays, où il est notamment célèbre pour avoir imaginé la gamme de cuisine Eva Trio. A sa mort, en 2010, à l'âge de 75 ans, il a légué cette villa créée six ans plus tôt avec son épouse, la céramiste Bente Hansen, aux architectes Maria Christine Saxe Hansen et Peder Elgaard. Le couple a immédiatement été séduit par la structure de l'habitation, située dans le nord de Sjælland, et ses différents niveaux. Béton, verre et acier sont les éléments principaux de cette maison minimaliste d'inspiration japonaise, qui fait la part belle à l'ouverture dans tous les sens du terme. "Le cadre dans lequel nous choisissons de vivre a une influence considérable sur notre développement personnel et artistique, et nous n'avons absolument pas hésité quand nous avons vu cette merveille. C'est u...