Les décorations de Noël n'échappent pas au cycle impitoyable des tendances, et cette année, il semblerait que tant le rouge vif synonyme de la période que les objets joliment rétro aient fait place à une approche résolument moderne du roi des forêts. Voici les indispensables, adoubés par tout fan de Pinterest qui se respecte...

1. Douce nuit

Un peu de douceur dans ce monde de brutes. Cet hiver, on laisse le rouge et le doré de côté pour se la jouer plutôt Mon Petit Poney (de Noël) avec une ribambelle de boules aux tons poudrés.

2. Néons de saison

La guirlande lumineuse? Out! A sa place, une variation autour du signe saisonnier en néon, kitsch à souhait et pourtant... La règle pour l'adopter: choisir une option pop, de préférence un peu eighties et, si possible, rose vif.

Néons de saison © photos: Getty images

3. Plaisir nature

Parce que la mode est faite de contrastes, l'autre tendance qui cartonne (et qu'il vaut mieux éviter de mélanger avec des néons colorés) est celle des décorations naturelles. Branches, pommes de pin, brindilles...: il n'y a plus qu'à partir à la cueillette.

Plaisir nature © photos: Getty images

