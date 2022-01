Le leader mondial suisse des foires d'art contemporain, Art Basel (groupe MCH), a été retenu mercredi pour succéder à la Fiac (foire internationale d'art contemporain) à Paris, a annoncé le Grand Palais.

"A l'issue d'une procédure de sélection, et après l'accord de son Conseil d'administration, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais (RMN-GP) a retenu le groupe MCH pour l'organisation d'une foire d'art contemporain", a indiqué le Grand Palais dans un communiqué.

La RMN-GP a également retenu RX France, filiale de l'anglo-néerlandais RX (ex-Reed expositions) pour l'organisation d'une foire d'art photographique, d'envergure internationale, qui reste entre les mains de Paris Photo, a-t-elle précisé.

Les deux événements se dérouleront respectivement en octobre et en novembre, en 2022 et 2023 au Grand Palais Éphémère, construit provisoirement sur le Champ-de-Mars, pendant la restauration du Grand Palais sur les Champs-Elysées.

Pour la RMN-Grand Palais, l'enjeu est de pouvoir s'appuyer sur "une dynamique d'investissement indispensable face à l'évolution du marché des foires d'art, de plus en plus exigeant, et sur une forte capacité d'innovation".

Art Basel Hong Kong 2018 © BELGA

Objectif: renforcer son "rayonnement mondial" tout en préservant la "spécificité" de Paris et de la France en matière d'art contemporain, a-t-elle expliqué à l'AFP.

Art Basel, indétrônable

Elle souhaite aussi "créer des passerelles" entre l'art contemporain et les autres industries culturelles comme le numérique, la mode, l'édition ou les jeux vidéo.

Art Basel, qui appartient au groupe suisse MCH et reste indétrônable sur le marché de l'art mondial, se déroule chaque année à Bâle en Suisse, aux Etats-Unis et à Hong Kong. Elle avait manifesté spontanément son intérêt pour la Ville Lumière en novembre sans que son identité ne soit révélée.

MCH et RX, seuls candidats, avaient postulé sur les deux créneaux dévolus traditionnellement à la Fiac et Paris Photo, qui existent respectivement depuis 47 et 24 ans et programmées chaque année dans la capitale française en octobre et novembre.

Art Basel Hong Kong 2018 © BELGA

Ils devront s'engager sur une durée de sept ans pour un coût global estimé à 10,6 millions d'euros pour la foire d'art contemporain et de 7,5 millions d'euros pour la manifestation photographique, hors frais techniques, selon l'appel d'offres.

L'arrivée du mastodonte suisse a suscité des remous dans le milieu de l'art, les plus petites galeries et artistes redoutant de se voir évincer de l'événement annuel d'art contemporain parisien notamment en raison de tarifs prohibitifs.

"A l'issue d'une procédure de sélection, et après l'accord de son Conseil d'administration, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais (RMN-GP) a retenu le groupe MCH pour l'organisation d'une foire d'art contemporain", a indiqué le Grand Palais dans un communiqué.La RMN-GP a également retenu RX France, filiale de l'anglo-néerlandais RX (ex-Reed expositions) pour l'organisation d'une foire d'art photographique, d'envergure internationale, qui reste entre les mains de Paris Photo, a-t-elle précisé. Les deux événements se dérouleront respectivement en octobre et en novembre, en 2022 et 2023 au Grand Palais Éphémère, construit provisoirement sur le Champ-de-Mars, pendant la restauration du Grand Palais sur les Champs-Elysées.Pour la RMN-Grand Palais, l'enjeu est de pouvoir s'appuyer sur "une dynamique d'investissement indispensable face à l'évolution du marché des foires d'art, de plus en plus exigeant, et sur une forte capacité d'innovation". Objectif: renforcer son "rayonnement mondial" tout en préservant la "spécificité" de Paris et de la France en matière d'art contemporain, a-t-elle expliqué à l'AFP. Elle souhaite aussi "créer des passerelles" entre l'art contemporain et les autres industries culturelles comme le numérique, la mode, l'édition ou les jeux vidéo.Art Basel, qui appartient au groupe suisse MCH et reste indétrônable sur le marché de l'art mondial, se déroule chaque année à Bâle en Suisse, aux Etats-Unis et à Hong Kong. Elle avait manifesté spontanément son intérêt pour la Ville Lumière en novembre sans que son identité ne soit révélée.MCH et RX, seuls candidats, avaient postulé sur les deux créneaux dévolus traditionnellement à la Fiac et Paris Photo, qui existent respectivement depuis 47 et 24 ans et programmées chaque année dans la capitale française en octobre et novembre.Ils devront s'engager sur une durée de sept ans pour un coût global estimé à 10,6 millions d'euros pour la foire d'art contemporain et de 7,5 millions d'euros pour la manifestation photographique, hors frais techniques, selon l'appel d'offres.L'arrivée du mastodonte suisse a suscité des remous dans le milieu de l'art, les plus petites galeries et artistes redoutant de se voir évincer de l'événement annuel d'art contemporain parisien notamment en raison de tarifs prohibitifs.