Durant le mois de septembre, le CID Grand Hornu à Mons expose la jeune garde de la création en matière de design, offrant ainsi un aperçu de ce qui meut les jeunes designers bruxellois et wallons, entre durabilité et radicalité du propos.

Chaque année, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles couronne le travail d'un artiste ou d'un collectif, âgé de moins de 40 ans, alternativement selon les éditions, dans les domaines du design, de la sculpture et installation, de la peinture et du dessin, de la photographie, de l'image imprimée et des arts numériques. L'édition 2020 était ainsi dédiée au design.

Ce prix 2020 a été remis le 26 juin dernier, par le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Studio BISKT - fondé par le duo Charlotte Gigan et Martin Duchêne-, pour leur travail innovant autour des propriétés de la céramique. Leur démarche explore les différentes techniques et tente d'en dépasser les limites.

Banc Balik imaginé par le Studio BISKT, à l'assise innovante © DR

Mais la dimension sociale a aussi été un critère de choix. Car outre le développement lié à la fonctionnalité-même du matériau, ce prix récompense l'aspect politique et durable de ces recherches, dont l'objectif est de développer et de fournir des outils adaptés à une production locale et urbaine: avec eux, " les makers se réapproprient l'outil de production et réintègrent une dimension plus humaine de l'industrie dans les centres urbains.", une ambition, aussi radicale que cohérente, du studio lauréat 2020, preuves d'une maturité certaine, mais aussi d'une indépendance d'esprit manifeste.

Emma Cogné © DR

Leurs créations sont exposées jusqu'au 26 septembre prochain au Centre d'Innovation et de Design du Grand Hornu au côté de celles des trois autres finalistes de ce prix, donnant ainsi un aperçu plus large du dynamisme de la recherche en matière de design à Bruxelles et en Wallonie. Le visiteur peut ainsi découvrir les créations textiles d'Emma Cogné, les luminaires et le mobilier du studio bruxellois PAULINEPLUSLUIS (Pauline Capdo et Luis Bellenger) et les innovations techniques et plastiques du duo Studio Plastique (Theresa Bastek et Archibald Godts). Sept jeunes créateurs qui laissent à penser que le design belge a su se saisir des problématiques de durabilité avec brio.

PAULINEPLUSLUIS © Julien Renault

Studio Plastique © DR

Materia, prix Jeunes artistes du Parlement Fédération Wallonie-Bruxelles au CID-Grand-Hornu, jusqu'au 26 septembre.

Chaque année, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles couronne le travail d'un artiste ou d'un collectif, âgé de moins de 40 ans, alternativement selon les éditions, dans les domaines du design, de la sculpture et installation, de la peinture et du dessin, de la photographie, de l'image imprimée et des arts numériques. L'édition 2020 était ainsi dédiée au design.Ce prix 2020 a été remis le 26 juin dernier, par le président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Studio BISKT - fondé par le duo Charlotte Gigan et Martin Duchêne-, pour leur travail innovant autour des propriétés de la céramique. Leur démarche explore les différentes techniques et tente d'en dépasser les limites. Mais la dimension sociale a aussi été un critère de choix. Car outre le développement lié à la fonctionnalité-même du matériau, ce prix récompense l'aspect politique et durable de ces recherches, dont l'objectif est de développer et de fournir des outils adaptés à une production locale et urbaine: avec eux, " les makers se réapproprient l'outil de production et réintègrent une dimension plus humaine de l'industrie dans les centres urbains.", une ambition, aussi radicale que cohérente, du studio lauréat 2020, preuves d'une maturité certaine, mais aussi d'une indépendance d'esprit manifeste.Leurs créations sont exposées jusqu'au 26 septembre prochain au Centre d'Innovation et de Design du Grand Hornu au côté de celles des trois autres finalistes de ce prix, donnant ainsi un aperçu plus large du dynamisme de la recherche en matière de design à Bruxelles et en Wallonie. Le visiteur peut ainsi découvrir les créations textiles d'Emma Cogné, les luminaires et le mobilier du studio bruxellois PAULINEPLUSLUIS (Pauline Capdo et Luis Bellenger) et les innovations techniques et plastiques du duo Studio Plastique (Theresa Bastek et Archibald Godts). Sept jeunes créateurs qui laissent à penser que le design belge a su se saisir des problématiques de durabilité avec brio.