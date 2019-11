Ce qui n'était au départ qu'un tandem de jeunes Français s'est rapidement mué en une solide bande d'outsiders avec qui il va falloir compter. Nous avons visité les Ateliers J&J, en périphérie bruxelloise. Bienvenue dans l'antre des métalleux.

Flash-back. Entre 2012 et 2014, deux amis d'enfance, Jean Angelats et Jonathan Renou, décident d'unir leurs forces pour monter les Ateliers J&J, et présentent une première collection qui pique immédiatement la curiosité du secteur, bluffé par cet intrigant mobilier un peu sorti de nulle part. A la fois humbles et ambitieux, les compères ont l'intention de designer, produire et vendre eux-mêmes, suscitant régulièrement l'incrédulité de leurs pairs. Dans une interview à l'époque, Jean parlera de leur positionnement en ces mots: "Il y a de la place entre Ikea et Vitra." Une phrase dont il a dû réexpliquer le sens à plusieurs reprises, et assurer qu'elle n'était pas une preuve d'orgueil, rien de plus qu'un constat - on le croit sur parole, d'autant que l'observation reste d'actualité aujourd'hui.

...