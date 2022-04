Parce que s'alléger la vue, c'est aussi et surtout s'alléger la vie, on a rassemblé les meilleures adresses d'architectes, designers et boutiques 100% quiétude.

Boutique : Desiron Lizen

C'est LA boutique du design dans la Cité Ardente, en bordure du Carré, celle où on shoppe les incontournables historiques (Le Corbusier, Rietveld, Wegner, Jacobsen, Saarinen, Bertoia...), des nouveautés des meilleures maisons d'édition (Cassina, Vitra, Fritz Hansen, Knoll, Flexform, Carl Hansen, MDF Italia, Pastoe, PP Mobler, Poliform, Moroso, Kartell, Artek, Artemide, Flos, Foscarini, Ingo Maurer...), mais également un studio d'architecture d'intérieur. Marie-Astrid Pelsser, à la tête de ce bureau de plusieurs collaborateurs, propose conseils et aménagements sur mesure. Le plus? Le coin des bonnes affaires, où on a trouvé une chaise Knoll jaune canari à 3 109 euros au lieu de 4 441 euros. Industrielles et ludiques, les créations de ce designer se destinent à toutes les pièces de la maison. Petit et gros mobilier, textiles, luminaires ou objets de décoration composent son travail. Né à Bruxelles, l'homme a vécu aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, avant d'installer son studio dans notre capitale, et il compte des clients partout dans le monde. Son travail s'adresse aux particuliers comme aux espaces publics. Sa liste de clients comporte notamment Serax, Established & Sons ou Kvadrat. Maniera, c'est une galerie qui commissionne des artistes pour créer des objets - en pièces uniques ou en séries - d'un quotidien extraordinaire et épuré. Koenraad Dedobbeleer et Pieter Vermeersch sont de ceux-là. Fondé par Kwinten Lavigne and Amaryllis Jacobs en 2014, c'est un lieu comme un pont entre l'art, l'architecture et le design. Un repaire pour les amoureux du beau et du singulièrement personnel. Sa signature? Un minimalisme intemporel et simplissime. Le tout porté par des matières vivantes, alliant chaleur et authenticité. En parallèle, l'architecte a lancé en 2016 une série de bols pour le label belge When Objects Work. En amoureux des voyages et du monde, il a également réalisé des projets de la Côte d'Azur à Mexico en passant par Chicago et l'Indonésie. Plusieurs fois référencé dans le top 100 des designers par AD France, il est aussi apparu dans des magazines tels que Wallpaper*, Elle Decor Italy, Attitude Magazine... Cet hiver, Selected Works Volume One a même publié un ouvrage reprenant ses oeuvres majeures. "Nous étudions la beauté et sa subjectivité." Voilà résumée à l'extrême l'essence du travail d'esthétique minimaliste de Justine Lemesre et Victor Launay, formés tous les deux à La Cambre, à Bruxelles. Leur approche de l'architecture d'intérieur est épurée, sur mesure et dans le plus grand respect à la fois des nécessités économiques et spatiales de leurs clients. Le résultat? La rénovation d'un chateau liégeois touché par les inondations à l'été 2021 autant que l'escalier helicoïdal, en bois sombre, d'un bureau parisien de l'avenue de l'Elysée. Envie d'un intérieur qui rappelle l'air du large scandinave? C'est clairement à la Fabrika qu'il faut se rendre. La boutique, située dans le centre arty et design de Bruxelles, entre la place Sainte-Catherine et le canal, propose une large sélection de meubles et objets de décoration aux lignes apaisantes. On y retrouve les marques Hay, &Tradition ou Ferm Living. Le plus? Le "studio", service d'architecture d'intérieur et de décoration sur mesure. Ils sont le silence appliqué à la décoration et à l'architecture, l'épure absolue. Un jeune studio multidisciplinaire qui conçoit des micro-séries d'objets à la micro-architecture pleine de vie et de fluidité. Des projets qui vont du rooftop au défilé pour Christian Wijnants en passant par la conception d'un studio d'artiste monacal à deux pas de Lisbonne, un feu ouvert simplissime ou une montre-manchon en or travaillé. "Un espace bien élaboré, coloré et éclairé peut changer la vie." Voici pour le mantra de cette architecte qui refuse d'oublier la couleur dans ses créations minimalistes. D'ailleurs, ça ne s'invente pas, elle est professeure "couleur" pour l'Executive Master "Interior Design Management" à l'Académie des beaux-arts de Bruxelles. A côté du relifting de cabinets dentaires ou de la réhabilitation d'une maison privée en hôtel (l'hôtel passif Utopia), on peut découvrir dans son portfolio la sublime et très aérée rénovation d'une ferme dans le Namurois ou celle d'une maison de maître jouxtant le Beffroi de Mons. Entre autres aérations architecturales et créations de meubles sur mesure. Le travail de Bruno Vanbesien pourrait s'apparenter à la construction d'une île où règnent l'ordre et le calme des lignes pures et des matériaux bruts. La perspective et la lumière en sont les fers de lance. Le souci tout particulier que ce diplômé de la WENK (actuelle KULeuven/Sint Lucas) apporte à l'utilisation de matériaux durables en fait définitivement un architecte de son époque, qui travaille essentiellement pour les particuliers, mais se dit ouvert à toute autre aventure. Le designer bruxellois Noro Khachatryan s'inspire de l'espace pour créer un univers idiosyncratique. Avec son studio éponyme, il travaille aussi bien pour les particuliers que les espaces publics, sur des projets de design fonctionnels autant qu'artistiques. Dans son portfolio, donc, les sculptures côtoient l'architecture intérieure d'un penthouse à Beyrouth. Mais, dans tous ces travaux, une constante. La pureté des lignes et le côté brut des matières utilisées, aluminium, marbre, béton et bois en tête. Ce fabricant belge de meubles est la preuve que minimalisme et chaleur peuvent se tutoyer dans un même mouvement esthétique. On retrouve même quelques touches ludiques dans leurs collections. Le plus? Le mode de production écologique, naturel et local. Via une chartre visible sur son site, la société s'engage notamment à utiliser des matières premières européennes et réduire les déplacements et emballages inutiles. De l'ensemble de plateaux à la patère en passant par la collection d'assises en tout genre, le bon et le beau font alliance, définitivement. Dans son travail, la designer belge privilégie le bois, pour du mobilier intemporel et solide. Un travail qu'elle réalise main dans la main avec un charpentier du nord de l'Allemagne, à trois heures à peine de notre capitale. Sa collection s'enrichit aussi d'une série d'accessoires, de la couverture aux objets de cuisine, tous sourcés. Sur son site, on peut également découvrir et acheter les bouquins qui l'inspirent, toutes directions confondues. Un univers plus que complet. La boutique en ligne permet d'acquérir, à prix doux, de quoi faire respirer son intérieur. Des luminaires stylisés inspirés des plus grands noms du design aux assises à l'épure toute scandinave en passant par la petite décoration ou l'art de la table minimaliste mais pas triste, c'est le site où trouver de quoi repenser son aménagement, façon design zen. Après avoir travaillé dans le cinéma et sur des plateaux de shooting, Claire Silva Moreira s'est laissée aller à ses amours premières: la récupération et la réparation de meubles et bibelots. Chinés et choisis avec son goût ultime et son oeil de lynx, ils sont patiemment réparés par des professionnels, puis exposés dans sa boutique-atelier. La jeune femme fournit également ses services pour l'aménagement intérieur, ou la seconde vie d'une pièce que vous auriez vous-même chinée. Le nom de son concept? Un clin d'oeil à son grand-père adoré, qui possédait une caravane et dont elle garde un souvenir ému. Claire, c'est sans aucun doute le goût de la belle épure, l'âme en plus. L'architecte d'intérieur aime travailler couche après couche, "jusqu'à ce que l'essence d'un bâtiment soit révélée", répète-t-elle volontiers. Le pilier essentiel à son travail? La communication. Ce qui se fait lors de longues conversations avec ses clients. "Je traduis leurs idées, leurs envies par ma touche design personnelle." Son projet Nomad est son "bébé de confinement", des meubles faits à la main comprenant une étagère murale en bois, une table et des chaises. Et puis aussi ce livre, Comforting Homes, pensé lors de ses promenades matinales dans la forêt de Soignes et face à la mer, les deux extensions de ses bureaux qui se trouvent l'un à Uccle, l'autre à Knokke. De la géométrie, de la simplicité et de la couleur composent l'univers de ce touche-à-tout manuel, ébéniste de formation. Alors qu'il a étudié l'artisanat ultraclassique du XVIIIe siècle, il se pique de design fonctionnel, tel son bureau d'aluminium bleu, blanc et noir ou sa table de marbre de Carrare à l'étroit pied métallique. Clair, précis, efficace.