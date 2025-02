Envie de sortir du trop sage latte make-up? C’est sur les podiums que l’on s’inspire. En ensauvageant ses sourcils, en osant le fluo et les lèvres effet bouche mordue.

De la bien trop sage tendance «clean girl» qui embourbe les réseaux sociaux de ses diktats ennuyeux, on ne gardera cette saison qu’un canevas épuré pour laisser libre court à la fantaisie. Chez Richard Quinn, l’effet peau repulpée est accentué juste ce qu’il faut par l’utilisation de baume à lèvres transparent appliqué aussi sur les joues. Chez Dries Van Noten, on ose en superposition sur les cils le safran et le magenta.

Pour Dior haute couture, Peter Philips a choisi d’apporter à nos sourcils un côté punk mais sophistiqué.

Son secret? Les brosser vers le haut et les réunir par «paquets» réguliers. Chez Ulla Johnson, la make-up artist Romy Soleimani a eu l’idée de détourner l’usage du crayon à lèvres. Oublié le dessin précis des contours: il s’utilise après avoir appliqué le rouge au centre de la bouche en l’étirant vers l’extérieur jusqu’à ce qu’il disparaisse pour apporter au milieu un peu plus de couleur. Pour un effet bouche mordue longue durée.

Nos produits coup de coeur pour mettre un peu de fantaisie dans votre maquillage?

Baume transparent Macximal Sleek Satin In The Clear, M.A.C., 27 euros.

Mascara Lash Sensational Sky High Pink Air, Maybelline New York, 13,55 euros (disponible sur zalando.be).

Diorshow Brow Styler, Dior, 34 euros.

Crayon Phyto-Lèvres Perfect N°9 Fushia, Sisley, 54,50 euros.