Michel Labro: « ‘J’ai constamment besoin de changements, de mouvement »

Michaël Labro, entrepreneur, a tout plaqué pour se consacrer pleinement à son entreprise de… macarons, PMSweet. Ses douceurs qui allient une coque ultralégère et une ganache goûteuse lui ont valu d’être élu Trends Manager de l’année 2023. Il répond à nos questions sur le vif.

La question qu’on vous pose le plus souvent ?

« Regrettez-vous d’avoir arrêté vos études de médecine après cinq années réussies ? » En fait, je me suis rendu compte que je n’aurais jamais pu devenir médecin, le métier ne me correspondait pas. Donc, non, zéro regret !

Le sport que vous pratiquez… en pensée ?

La danse . J’adorerais savoir danser, exprimer mon énergie et mon corps par le mouvement, apprendre des chorégraphies… Tout cela reste bien rangé dans un coin de ma tête, car hélas, je suis un piètre danseur. Mais vraiment, en pensée, je suis le roi du dancefloor !

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenu ?

Je dirais mon atelier, j’y pense tout le temps. J’ai commencé dans la cuisine de ma grand‑mère, puis dans celle de mes parents, et dans mon garage. Ensuite, j’ai investi un premier atelier, puis un second un peu plus grand et, enfin, une usine… Je suis toujours hyper-heureux en zone de production.

La personne célèbre avec qui vous aimeriez dîner ?

Lady Gaga ! Elle s’est construite toute seule et je trouve ça terriblement inspirant. Sur ma liste, j’avais aussi Howard Schultz, le principal actionnaire de Starbucks, pour les mêmes raisons mais dans un autre registre… et j’ai dîné avec lui le mois dernier à Seattle, c’était passionnant.

Le plat qui vous ramène en enfance ?

Je n’ai pas grandi dans une famille de grands cuistots, et ma mère voulait que je mange sainement. Donc, tout ce qui est cuit à la vapeur, les légumes ou les poissons, ça me ramène toujours un peu dans la passé.

La chose la plus folle que vous ayez faite ?

Sans surprise, ce fut de tout plaquer, arrêter mes études de médecine pour lancer mon business et faire des macarons toute la journée avec, au départ, aucun argent en poche.Mais ce fut de loin ma meilleure décision.

Un métier que vous auriez pu exercer ?

Acteur ! Je trouve ça fascinant de se glisser dans la peau d’autres personnages, de se créer des univers. Je suis très extraverti et je pense que j’adorerais vivre en incarnant toutes ces vies différentes.

Ce qui vous saoule vraiment ?

La routine, le train-train quotidien. Les journées qui s’enchainent et se ressemblent…Quelle horreur ! J’ai constamment besoin de changements et de mouvement.

L’appli de votre smartphone qui est le plus souvent ouverte ?

Ma boîte mail. J’ai un besoin compulsif de consulter mon courrier et de répondre au plus vite. C’est presque une obsession malsaine, mais ça va, je gère (rires).

Un mot pour vous décrire ?

Willy Wonka. Ce n’est pas un mot, je sais, mais je trouve que le personnage me correspond plutôt bien !

Votre achat le plus bizarre ?

Trois chevaux et deux poneys. En fait, j’adore les chiens mais je n’ai pas assez de temps à leur consacrer. Les poneys, c’est moins chronophage et c’est très amusant. Les chevaux, c’est parce que j’adore monter et qu’après plus de dix ans en manège, j’ai voulu acquérir les miens pour plus de liberté.

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite ?

J’ai plusieurs meetings qui m’attendent, mais j’avoue que j’ai plutôt envie de filer dans mon atelier pour imaginer un nouveau goût…

pmsweet.be