À l’essentiel: les tendances de la rentrée décryptées par notre journaliste mode

Notre journaliste mode Anne-Françoise Moyson porte son regard aiguisé sur les tendances de la rentrée. Cette saison, la discrétion est de mise. Ce qui n’empêche pourtant pas quelques éclats.

«Aller à l’essentiel, affiner et affiner encore.» Ce mantra du designer J.W. Anderson, qui œuvre chez Loewe, sert d’étendard à l’automne-hiver 23-24. Comme si les créateurs et les maisons s’y ralliant naturellement s’étaient donné le mot. A regarder le film des défilés, on comptabilise en effet nombre de belles pièces, bien pensées, bien coupées, suffisamment classiques pour ne pas lasser et pour parvenir à traverser les saisons avec élégance. Car il s’agit de faire face à la surenchère des images et tenter de se positionner avec discrétion face à un monde où les guerres, le réchauffement climatique et une économie hoquetante entrent en collision.

Loewe © PHOTO’S: SPOTLIGHT

«La mode est devenue une sorte de divertissement, mais cette partie occulte souvent son essence», constate Demna (lire par ailleurs), le directeur artistique de Balenciaga. Déterminé à tordre le cou à cette affirmation lucide, il entend plus que jamais la considérer comme «l’art de fabriquer des vêtements», il n’est pas le seul.

L’essentiel et les accessoires

Aller à l’essentiel donc. Dans une garde-robe, cela se résume à un long manteau noir, un tailleur-pantalon aux épaules affirmées façon working girl, un châle oversize, une palette chromatique qui va du gris souris au bleu nuit. Tout cela n’interdit en rien quelques pas de côté, un tissu métallisé, des sequins, des plumes, des fleurs pour contrer l’hiver. On peut même se permettre la tendance «no pants», si on est fashionista, qui consiste à s’afficher en culotte comme si on avait oublié d’enfiler la suite.

Pour le reste, on se fera un honneur de suivre le judicieux conseil de Dame Vivienne Westwood, partie au paradis des créateurs punk à 81 ans en décembre dernier et qui avait le militantisme et l’irrévérence chevillés au corps: «Buy less. Choose well. Make it last. Quality, not quantity.»

Les 15 tendances de la rentrée dans lesquelles piocher?

1. Le gris souris

Qui a dit que le gris était ennuyeux? Dans toutes ses nuances, il fait cette saison la révérence.

Bottega Veneta © PHOTO’S: SPOTLIGHT

2. En toute discrétion

Le luxe s’affiche sobre et sans logos à gogo.

Ferragamo © PHOTO’S: SPOTLIGHT

3. Black jack(et)

La pièce star? Un long manteau noir.

Stella McCartney © PHOTO’S: SPOTLIGHT

4. Viva Vivienne

Vivienne Westwood, la reine du tartan, nous a quittés l’an passé… mais pas son style rebelle punk.

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood © PHOTO’S: SPOTLIGHT

5. C’est qui le patron…

… et il porte quoi? Une chemise, une cravate étroite, un costume à rayures ou un blazer large des eighties.

Gucci © PHOTO’S: SPOTLIGHT

6. Châle alors!

Porter un grand foulard, tout un art…

Saint Laurent © PHOTO’S: SPOTLIGHT

7. Taille canon

On adopte la silhouette sablier, à l’aide d’un corset ou d’une ceinture.

Max Mara © PHOTO’S: SPOTLIGHT

8. Culottée

Même pas froid (aux yeux ni ailleurs).

Missoni © PHOTO’S: SPOTLIGHT

9. Métallique chic

Il faut que ça brille, pour égayer un vestiaire dominé par le noir, le gris et le marron foncé.

Rick Owens © PHOTO’S: SPOTLIGHT

10. Lady in red

Le Barbiecore est mort, vive le rouge!

Valentino © FOTO’S: IMAXTREE

11. Jardin d’hiver

Les températures chutent mais les fleurs bourgeonnent. C’est le bouquet.

Carolina Herrera © FOTO’S: IMAXTREE

12. Belles plumes

Se sentir libre et léger comme un oiseau de paradis.

Loewe © FOTO’S: IMAXTREE

13. Dames de fer

Boulons, clous ou anneaux métalliques… Le contenu de la boîte à outils s’invitent sur les habits.

Gucci © PHOTO’S: SPOTLIGHT

14. Panty party

Les collants déclinent l’arc-en-ciel.

Koma © PHOTO’S: SPOTLIGHT

15. Fonds marins

Perles, coquillages et bleu chatoyant: la mer monte.

Balmain © PHOTO’S: SPOTLIGHT

