Belgian Fashion Awards 2022: Votez pour votre marque belge préférée

Avec l’ambition de mettre un coup de projecteur sur la vitalité de la mode belge et sur ce qu’elle offre de meilleur, les Belgian Fashion Awards se dérouleront le 24 novembre prochains à Bruxelles. Pour couronner la marque préférée des Belges, le public est lui aussi invité à voter. À vous de voter !

Voici les marques sélectionnées pour prétendre au titre de Brand of the Year 2022 :

JeanPaul Knott

Depuis sa création en 2000, Jean Paul Knott donne ses lettres de noblesse à un vestiaire Femme et Homme élégant, contemporain et intemporel. Formé auprès de Monsieur Saint-Laurent, le créateur a fait preuve de créativité et réussit à se réinventer. Il concentre désormais son savoir-faire dans sa Maison bruxelloise. Il privilégie l’exclusivité, le circuit-court, les matières premières essentiellement européennes et 100 naturelles, le made in Belgium. Et il laisse libre cours à son talent dans des collections très couture.

www.jeanpaulknott.com

TOMBOY

Depuis 2018, TOMBOY est une ligne à part entière, créée par Les Filles à Papa. Tout a commencé avec un logo-signature rouge vif-mi bleu Klein, en lettres capitales sur des pièces devenues très vite iconiques. Non conventionnelle, TOMBOY déconstruit les stéréotypes avec une « female gaze » assumé. Portée par Rita Ora, Lou Doillon ou Claire Laffut, elle jouit d’un rayonnement international. Et elle revendique sa belgitude en ouvrant des pop-up stores à Anvers ou Knokke et via des collaborations exclusives avec des artistes et des marques belges, comme Jupiler cet été 2022.

tomboyoriginal



Orta

Depuis ses débuts en 2017, Orta revendique sa spécificité : être une marque 100% responsable tout en conservant un ADN mode. Les usines de production sont basées en France et au Portugal et toute la collection est certifiée GOTS, Oeko-Tex, FSC, des labels sérieux qui garantissent son engagement. Le dernier défi de la marque : la création d’une viscose 100 % européenne et ultra clean. Avec un seul but : faire bouger les lignes de l‘industrie de la mode tout en misant sur la qualité et l’éthique à un prix accessible.

www.orta-store.com

Natan

Forte de ses ateliers artisanaux belges, auréolée par son expérience de plus de 30 ans dans la mode, la maison Natan innove sans cesse. Sous l’impulsion de son couturier Edouard Vermeulen, elle a collaboré avec le chef cuisinier uruguayen Edgar Carrasco, ouvert un pop-up avec la chanteuse Marie Warnant, été invitée d’honneur au Bon Marché rive gauche à Paris. Elle a également défilé à Amsterdam, à l’occasion de la Fashion Week hollandaise et présenté sa couture sur la majestueuse place du Musées des Beaux-Arts de Bruxelles. Sans oublier la Fête nationale belge où elle signe la robe en crêpe caddie de couleur bouton d’or portée par Son Altesse Royale Mathilde.

www.natan.be

Veritas

130 bougies, 120 boutiques en Belgique et au Luxembourg et une place de leader dans la catégorie mercerie, collants, bas et chaussettes. Ses kits DIY ont fait le bonheur de toutes celles qui rêvaient de mettre la main à la pâte, couturières en herbe ou professionnelles. Veritas fête donc son anniversaire en 2022. Et pour l’occasion, outre ses collections d’écharpes, elle a créé en interne une nouvelle marque de sacs à main et des accessoires baptisés MAE que l’on trouve en exclusivité dans ses nombreux magasins, dont ses trois nouveaux flagship stores à Anvers, Knokke et Rijkevorsel.

www.veritas.be

Wolvis

Une première collection de tricots a été lancée par Wolvis, l’hiver 2016. Depuis, le label aux motifs colorés n’a cessé de se développer. Cette année, notamment, la marque augmente son offre avec des modèles de vestes et de kimonos. Le tout produit entièrement en Belgique.

wolvis.be

MIEKE DIERCKX

Mieke Dierck, c’est une collection de sacs à main minimalistes, sophistiqués et atemporels. Chaque style et chaque couleur est produit en quantité limitée dans un petit atelier au Portugal. Le label, qui fête son 10e anniversaire, compte désormais quatre boutiques de sa propre marque et dix points de vente en Flandre. Son premier pop-up shop parisien a vu le jour en mai 2022, et un deuxième suivra en novembre, en coopération avec quatre designers français. Un moyen idéal de faire connaître une marque et d’atteindre de nouvelles villes et de nouveaux clients.

miekedierckx.be

RHÚNE

L’aventure Rhúne a débuté en 2019 en tant que collection pour sa propre boutique (LIV). Le label propose une garde-robe atemporelle, mettant l’accent sur la qualité et les matériaux haut de gamme. » Pas plus, mais mieux « , telle est leur philosophie. Au cours des trois dernières années, la marque a connu une croissance organique ; les collections se sont élargies et la marque est désormais présente dans 15 points de vente, bientôt même à l’international.

rhuneofficiel.com

HNST

HNST est une marque de jeans circulaires, qui réfléchit en permanence pour trouver des moyens innovants de produire une mode durable et recyclable. Outre l’aspect écologique, la qualité est primordiale. Actuellement, 56 % du denim HNST est recyclé, un pourcentage qui passera à 62 % dès novembre. Un chiffre encore jamais atteint par une autre marque. Grâce à leur mode de production, HNST parvient à économiser 95% d’eau par rapport aux jeans conventionnels (généralement 7000 litres / jeans).

www.letsbehonest.eu