États de grâce

Ces trois nouvelles expos mode méritent un citytrip.

1. God save the fashion

2022 aura été une annus horribilis pour les Britanniques. Outre leur Reine, ils ont aussi dû faire leurs adieux à leur fashion queen Vivienne Westwood. A laquelle le Musée d’art de La Haye rend hommage dans le cadre de son exposition Royals & Rebels, qui met le meilleur de la mode britannique à l’honneur. D’Alexander McQueen à Stella McCartney, en passant par les punks à chien et les pastels de la famille royale, l’histoire sartorielle du royaume est tissée de tradition et de rébellion.

Du 9 septembre au 7 janvier, kunstmuseum.nl

2. Ode à Coco

Dorothy en Chanel et Little Bara habillé en prêtre, par William Klein pour Vogue. © 1960 William Klein

D’elle, on continue de dire qu’elle a été une des créatrices les plus influentes de l’histoire, et cinquante ans après sa mort, son nom de famille est toujours synonyme d’élégance et de qualité. Avec Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto, le V&A de Londres expose plus de 180 tenues (accessoires et bijoux inclus) qui aiguillent les curieux à travers l’évolution de la maison, de sa création en 1910 au décès de Coco en 1971.

Du 16 septembre au 25 février, vam.ac.uk

3. Couturier-collectionneur

Charles James, robe du soir haute couture, vers 1950. © Patricia Schwoerer /rgmparis

Dix ans après sa rétrospective d’envergure consacrée à Azzedine Alaïa, le Palais Galliera fait de Paris le théâtre de l’impressionnante collection de mode que le couturier a assemblée de son vivant. Débutée en 1968 avec quelques pièces siglées Balenciaga, qui venait alors de fermer son studio de haute couture, son archive compte aujourd’hui plus de 20 000 pièces estampillées Elsa Schiaparelli, Christian Dior, Thierry Mugler ou encore Yohji Yamamoto. L’occasion unique d’admirer le talent de nombre de maisons sous le même toit.

Du 27 septembre au 21 janvier, palaisgalliera.paris.fr

