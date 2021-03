Il y a cinq ans, Bertony Da Silva inaugurait sa première boutique dans la Kammenstraat, à Anvers. Aujourd'hui, le label belge Arte Antwerp ouvre une enseigne dans la capitale.

Ce magasin de la rue Dansaert deviendra un point d'ancrage pour la communauté bruxelloise de la griffe, explique le fondateur et directeur créatif. "Nous pouvons enfin proposer une partie de notre univers plus près de chez nous."

La marque belge lance une gamme exclusive de sweat-shirts et de tee-shirts à capuche, uniquement disponible dans ce nouveau magasin.

50, rue Antoine Dansaert, à 1000 Bruxelles, arte-antwerp.com

