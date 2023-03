Bertony Da Silva, créateur d’Arte Antwerp : « J’ai choisi le vêtement comme langage »

Avec Arte Antwerp, le créateur Bertony Da Silva a fait de son paysage créatif un label désirable. Tout en rêvant de conquérir le monde, il répond à notre interview sur le vif.

A 33 ans, le créateur Bertony Da Silva a fait de sa marque, Arte Antwerp, un label connu dans le monde entier. Il revient pour nous sur ses débuts et nous confie aussi quelques détails de sa vie personnelle.

La question qu’on vous pose le plus souvent?

«Comment avez-vous débuté Arte?» L’idée m’est venue au lycée, pour un projet de fin d’étude. Ma seule motivation était de combiner mes centres d’intérêt − le graphisme que j’étudiais, l’architecture, l’art, la musique et plus encore − en un outil pour communiquer mes idées. J’ai choisi le vêtement comme langage pour partager mes idées au monde. Et ce qui a commencé par une capsule de tee-shirts s’est transformé en une plate-forme qui place Anvers sur la carte d’une communauté internationale d’une manière différente.

Le sport que vous pratiquez… en pensée?

La boxe. Ça semble beaucoup plus simple quand on est spectateur que dans la réalité. Ce serait bien d’avoir ce niveau de force physique, de mental et de technique combinés.

L’endroit dont vous n’êtes jamais revenu?

De mes études de graphisme. J’ai commencé le graphisme au collège mais j’avais une vision forte de ce que je désirais et j’avais l’impression qu’on ne me donnait pas les outils dont j’avais besoin. Après en avoir parlé avec un prof, j’ai décidé d’abandonner mes études et de suivre une autre voie, pas traditionnelle. Ce chemin m’a mené jusqu’à aujourd’hui.

La personne qui vous influence le plus?

Je suis inspiré par des choses diverses, très aléatoires ou quotidiennes. Cela peut être le design d’une chaise, une chanson, quelque chose que je remarque dans la rue, un souvenir, mes amis, un voyage…. N’importe quoi qui fait naître une idée dans mon esprit.

Le plat qui vous ramène en enfance?

Ces dernières années, j’ai été attentif à me nourrir sainement et à avoir une bonne hygiène de vie car cela se reflète sur l’état mental. Donc tout ce qui est sain est bon pour moi.

La chose la plus folle que vous ayez faite?

Pour l’une de mes premières collections, j’ai commandé une quantité inhabituelle de stock alors que je n’avais pas encore d’acheteurs. Avec l’expérience que j’ai acquise depuis, je réalise que j’ai vraiment pris un risque.

Un métier que vous auriez pu exercer?

Je suis engagé dans Arte depuis si longtemps que je ne peux pas imaginer faire autre chose. Je pense que je ferais toujours quelque chose de créatif. Peut-être dans la musique…

Ce qui vous saoule vraiment?

L’une des choses les plus difficiles à gérer, c’est de trouver l’équilibre entre mes deux rôles. Ce n’est pas facile d’être créatif d’une part et de gérer le côté commercial de l’autre. En tant que créatif, vous avez besoin de liberté et de temps mais en tant qu’entrepreneur, vous devez faire face à la pression financière et assurer des tâches de gestion demandant une attention constante. Je suis reconnaissant envers mon équipe. Sans elle, je ne m’en sortirais pas.

Un mot pour vous décrire?

Déterminé, franc, passionné.

Votre achat le plus bizarre?

Je suis toujours très conscient et très réfléchi quand j’achète…

Une idée concrète pour un monde meilleur?

Le monde est connecté et chacun, chacune l’est. Il faut donc faire le bien à l’intérieur et à l’extérieur de son cercle. Même si les actions sont minimes, elles peuvent inspirer et motiver d’autres personnes à faire le bien également dans leur cercle et ainsi de suite.

Ce que vous aimeriez faire, là, tout de suite?

Travailler sur ma prochaine collection dans mon studio, c’est ce que j’aime le plus. Créer. Et penser à l’avenir de ma marque.