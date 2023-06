Chasse aux trésors: 7 nouvelles marques de bijoux chics, durables et originaux

Alors qu’ils étaient autrefois un symbole de prestige, les bijoux représentent aujourd’hui une façon unique de mettre en lumière sa personnalité. La preuve avec ces sept nouveaux labels, à la fois chics, durables et originaux.

1. Ōkan Studio

Ōkan Studio © SDP

Des sculptures prêtes à porter, c’est en ces mots que Margaux Gripon définit ses créations, aperçues, entre autres, sur Eva Longoria, Leïla Bekhti ou encore Laetitia Casta. Pas mal pour un label (parisien) dont la longévité se mesure encore en mois, et qu’on retrouve pourtant déjà dans les sélections de toutes les rédactrices mode de l’Hexagone. C’est que ces bijoux ne sont pas seulement élégants et inventifs, ils sont aussi pensés pour donner un sentiment de force et de confiance à leurs propriétaires. Un clin d’œil au parcours de Margaux, enfin libérée d’un syndrome de l’imposteur qui l’a longtemps empêchée de se lancer, et qui espère transmettre «le pouvoir de croire en soi et de suivre son instinct» une bague ou un bracelet à la fois.

okan-studio.com



2. moLTo aL dENtE

«Porter une de nos créations est une invitation à regarder au plus profond de soi-même et célébrer son unicité», affirme Anne-Sophie Christiaens, l’instigatrice de ce jeune label anversois qui se définit comme «un récit fait de totems et de symboles, d’énergie, de mystère et de magie». Lire: ses bagues à l’ovale immédiatement reconnaissable peuvent être gravées des motifs de votre choix, pour raconter votre histoire à même la peau. Et «parce que tout change, tout est fluide, et il faut le célébrer», la ligne est inclusive et pensée pour être portée à tous les doigts.

moltoaldente.com

moLTo aL dENtE © ANSO

3. Van Den Abeele

De son enfance «très heureuse» à Montmarte, Delphine Crech’riou a gardé une liberté et une curiosité qu’on retrouve aujourd’hui dans ses créations colorées et audacieuses. Celle qui a créé Hipanema avec Jenny Collinet a en effet fait le pari «du sens et de la transmission» en lançant une nouvelle marque qui porte le nom de son mari et de ses filles. Passer de la fantaisie à la joaillerie? «J’aime ce métier qui mêle labeur besogneux et récompense magique d’une pièce pleine d’éclat. Le travail de l’or, la clarté des pierres précieuses, amener ma fantaisie colorée dans ce milieu très classique m’exaltent à chaque seconde.» Et les clientes en redemandent.

vandenabeeleparis.com

Van Den Abeele © SDP

4. Unsaid

Derrière ce label belge qui s’offre le luxe de réinventer le diamant, on retrouve Philippe Nobile et Ankit Mehta, mais aussi un engagement: le futur de la joaillerie doit être neutre en carbone. Dont acte avec leurs parures à l’élégance moderne, aux diamants de laboratoire créés à l’aide d’énergie solaire, eau de pluie et gaz naturels avant d’être sertis dans de l’or recyclé. Objectif: faire de chaque pièce un mémento pensé pour être chéri au présent et transmis aux générations futures, dans le respect de la planète et de ses habitants. Une perspective qui a séduit le Printemps Paris et Dover Street Market à Londres.

unsaid.com

Unsaid © SDP

5. Feners

Dans la lignée de La Manso ou Levens Jewels, le label espagnol Feners se joue des codes (et de la résine) pour proposer une version moderne des bijoux translucides des nineties. Longtemps concentrée sur les chaussures, puis les vêtements, la marque de Carla et Adri vient d’élargir sa gamme à des accessoires déjà essentiels, dont les formes, inspirées par la faune et la flore, scintillent de couleurs iridescentes qui donnent envie de réviser le concept de diffraction.

feners.com

Feners © SDP

6. Lauri Jewelry

Agée de 24 ans seulement, Lauri, alias Laura Kas, a su établir son jeune label à l’aide des réseaux sociaux, où ses créations faites main mêlant volutes d’argent et pierres colorées ont rapidement gagné en popularité. Formée non pas à La Cambre ou aux beaux-arts mais bien à l’Ecole supérieure de navigation d’Anvers, elle s’est imprégnée du temps passé en mer pour transcrire vagues et courants dans des bijoux qui donnent l’impression d’être en mouvement, comme si le métal était encore en fusion. Ou qu’il s’apprêtait à engloutir les pierres qui l’ornent, «un peu comme l’eau qui vient frapper contre les rochers», souligne Laura.

lauri-jwlry.com

Lauri Jewelry © linde stevens

7. Jente Fleerackers

Le jeune Anversois n’a pas encore fini ses études d’orfèvrerie que déjà ses créations s’arrachent. C’est que celles-ci reflètent à merveille son parcours hybride, son passage à l’Académie des beaux-arts ayant été précédé par un Bachelier en architecture. Pour celui qui a toujours utilisé ses vêtements et accessoires comme une manière de s’exprimer, «mes bijoux ont une identité affirmée, sans se prendre trop au sérieux pour autant. J’ai une optique joueuse de la création», qu’on retrouve notamment dans sa bague signature, inspirée de l’humble œuf sur le plat. Une vision ludique traduite par une approche brute des matériaux, cette superposition audacieuse étant l’ADN de Fleerackers selon Jente.

@jentefleerackers