Designer Sales: les ventes à petits prix des stocks de créateurs belges à Bruxelles sont de retour

Du 27 au 29 avril, Le Vif Weekend et MAD Brussels organisent les Brussels Fashion & Designers Sales. L’occasion d’allier découverte de la crème de la création issue de la capitale et shopping branché.

En marge de noms établis, Conni Kaminski et Jessie Lecomte en tête, l’événement sera l’occasion de découvrir la nouvelle garde belge, des bijoux queer power de Cleo Chrome aux vêtements non genrés de 3WV, en passant par les influences belgo-algériennes de Kenza Taleb Vandeput.

Un rendez-vous mode et engagé, puisque cette édition soutient la Fashion Revolution Week, entre photobooth #whomademyclothes et workshops avec Juliet Bonhomme, fondatrice de The UpCyclingLab, au MAD.

Voici où trouver les marques participantes

AU MAD BRUSSELS

Place du Nouveau Marché aux Grains 10

Nieuwe Graanmarkt 10

1000 Bruxelles

Jeudi 27/04: 17:00 – 21:00

Vendredi 28/04: 12:00 – 19:00

Samedi 29/04: 12:00 – 19:00

Les marques présentes

21A

21a.co

3WV

3wv.store

AN BUERMANS

anbuermans.be

ANNA IVAKHNENKO

annaivakhnenko.com

ANNEMIE VERBEKE

annemieverbeke.be

ANTONIOTUO

antoniotuo.com

AUDREY ICKX

audreyickx.com

AUQUIÈRE ATELIERS

@theoauquiere

CATALINA J

catalina-j.com

CLEO CHROME

cleochrome.com

CONNI KAMINSKI

connikaminski.com

DESIGN FOR RESILIENCE

designforresilience.be

DORILOU

dorilou.com

ELS MOMMAERTS

elsmommaerts.be

FATAL LE VESTIAIRE

fatal-le-vestiaire.com

FLORENT SELIGMANN

@florent.seligmann

I-WEARVINTAGE

i-wearvintage.com

JESSIE LECOMTE

jessielecomteshop.com

JUST IN CASE

justincase.be

KAREN DUMOULIN

karendumoulin.com

KASBAH KOSMIC

kasbahkosmic.com

KOMONO

komono.com

LES VRAIES FILLES

@lesvraiesfilles_

LESLIE FERRÉ

leslieferre.com

LILA & JOHN

@lilaandjohn

MÉSON

mesonbrussels.be

MIONO

miono.be

MIPINTA

mipinta.com

MUHIRE

muhire.eu

OXANA YAN

oxanayan.com

PROSE STUDIO

prosestudio.be

RAFAEL DORIAN

@rafaeldorianofficiel

SINGULA

singula-store.com

SLIP BELGE

sygta.com

STÉPHANIE ANSPACH

stephanieanspach.com

TIREZ-VOUS-LES-FILLES

tirezvouslesfilles.be

TUYA SAR

@tuya.sar

VALENTINE WITMEUR LAB

valentinewitmeurlab.com

VALÉRIE BERCKMANS

valerieberckmans.be

VIMPELOVA

vimpelova.com

WORLD OF WONDER

worldofwonder.be

N.D.C. MADE BY HAND

Rue Léon Lepagestraat 12

1000 Bruxelles/Brussel

Thursday: 11:00 – 18:30

Friday: 11:00 – 18:30

Saturday: 11:00 – 18:30

ndcmadebyhand.com

MAISONÉLISE

@Vêtue

Rue Léon Lepagestraat 5

1000 Bruxelles/Brussel

Thursday: 11:00 – 18:30

Friday: 11:00 – 18:30

Saturday: 11:00 – 18:30

maisonelise.be

MAX & LOLA

@ Kat en Muis

Rue du Vieux Marché aux Grains 35 – 37

Oude Graanmarkt 35 – 37

1000 Bruxelles/Brussel

Thursday: 11:00 – 18:30

Friday: 11:00 – 18:30

Saturday: 11:00 – 18:30

@maxlolabrand

MIXAGE CREATOR CONCEPT STORE

Rue du Vieux Marché aux Grains 39

Oude Graanmarkt 39

1000 Bruxelles/Brussel

Thursday: 10:30 – 18:30

Friday: 10:30 – 18:30

Saturday: 10:30 – 18:30

mixage.be

RAFAEL DORIAN

@ Karees

Rue du Vieux Marché aux Grains 53

Oude Graanmarkt 53

1000 Bruxelles/Brussel

Thursday: 12:00 – 18:30

Friday: 12:00 – 18:30

Saturday: 12:00 – 18:30

@rafaeldorianofficiel

NATACHA CADONICI

Rue du Marché au Charbon 62

Kolenmarkt 62

1000 Bruxelles/Brussel

Thursday: 12:30 – 18:30

Friday: 12:30 – 18:30

Saturday: 12:30 – 18:30

natachacadonici.com

ALAIN ROGGEMAN, DELPHINE PERRACHE & NADINE PUTTEMAN

@Studio34

Rue Saint-Ghislain 34

Sint-Gisleinsstraat 34

1000 Bruxelles/Brussel

Thursday: 12:00 – 21:00

Friday: 12:00 – 19:00

Saturday: 12:00 – 19:00

@34_stghislain_studio

DÉBORA VELASQUEZ

Rue Archimède 63

Archimedesstraat 63

1000 Bruxelles/Brussel

Thursday: 13:00 – 19:00

Friday: 13:00 – 19:00

Saturday: 13:00 – 16:00

deboravelasquez.com

MAROUSSIA DUBOIS

@Alix Romann

Chaussée de Waterloosesteenweg 1492

1180 Uccle/Ukkel

Thursday: 10:00 – 17:00

Friday: 10:00 – 17:00

Saturday: 10:00 – 17:00

maroussia-dubois.be