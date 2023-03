Où louer des vêtements de luxe à Bruxelles et alentours (et aussi en ligne)

La location de vêtements de soirée prend racine en Belgique. Une manière de kiffer la mode au top du chic sans cet arrière-goût de catastrophe environnementale. Voici nos meilleures adresses de location de vêtements de cérémonie à Bruxelles, Waterloo et online.

Alors que la seconde main s’impose de plus en plus dans nos tiroirs, une autre alternative à la fast fashion s’installe: la location de vêtements. Un modèle qui n’est pas lié aux saisons, collections, soldes et surtout à la surproduction. Au revoir la robe achetée pour le mariage d’un cousin mais qui n’a, depuis, jamais revu la lumière du jour. Aujourd’hui, un outfit, se loue et ce, au plus grand plaisir des indécis et de ceux qui aiment changer de look comme de petite culotte.

Coucou

Tout a commencé dans une cave saint-gilloise, où les jeunes mamans Isabelle et Marie se questionnaient sur un projet qui aurait du sens pour l’avenir de leurs petits bouts. Est alors né Coucou: un showroom comportant plus de 1000 pièces dont on compte 85% dénichées en seconde main. On assiste alors à la troisième vie des tenues qui seront louées pour toute sorte d’events. Pas de vitrine en ligne, mais un moment d’échange et de conseil avec les créatrices du magasin. L’idée étant de faire la fête tout en pensant à mère nature, on retrouve également toutes sortes d’accessoires festifs. Notre coup de cœur : les paillettes biodégradables de chez Si Si La Paillette. La bonne nouvelle: d’ici deux mois, il sera possible de commander en ligne et se faire livrer dans toute la Belgique.

© S.D.P

Coucou, 23 Place du Châtelain – 1050 Bruxelles

Dressr

À la recherche de pièces de créateurs et créatrices éthiques qui ne font pas trop chauffer votre carte bancaire? Pas besoin de chercher plus loin. Caroline, la créatrice de la plateforme Dressr veut aider les fashionistas parmi nous à transitionner vers une consommation plus durable sans pour autant renoncer au style. Via le site Dressr, il est possible de parcourir une large sélection de pièces : des vêtements de cérémonie, robes pour futures mamans, bijoux et sacs à main. Une fois le choix posé, Dressr vous envoie le vêtement ou accessoire pour en profiter pendant une période de 10 jours avant de devoir le renvoyer. Il ne reste plus qu’à choisir : simple location ou abonnement (39 euros/mois) pour un accès premium à certaines collections et aux livraisons offertes.

© S.P.D

La maison de maîtres

En créant la Maison de maîtres, Alain et Yves ont voulu ramener le savoir-faire des grands tailleurs napolitain jusque dans notre capitale. La boutique, située Place Stéphanie, propose des costumes et smokings sur mesure. Les deux collaborateurs ont également pensé à un service de location : la location simple à partir de 99 euros et une option sur mesure avec retouches pour environ 400 euros. On y retrouve smokings et jaquettes de différents coloris ainsi que toute sorte d’accessoires comme des nœuds-pap’ et boutons de manchettes pour être extra-chic. Dans le cas d’un coup de foudre, la Maison de maîtres vous propose d’acheter le costume avec déduction du prix de location.

© S.D.P

La maison de maître, 12 Place Stéphanie – 1050 Bruxelles

Prêt à Louer

Victoria, fait de son showroom waterlootois votre nouveau dressing. Elle vous propose de venir y essayer les différentes tenues exposées. On y retrouve des marques notoires comme Ganni, Versace, Jacquemus, mais aussi des plus petits créateurs et créatrices. Une fois la pépite trouvée, différentes périodes de locations sont possibles: courte (4 jours), moyenne (8 jours) ou longue (21 jours). Il est donc tout à fait possible de louer des belles robes de plage pour son prochain voyage et de les ramener une fois le sable au fond de la valise aspiré. Pour s’inspirer, il est possible de faire une petite session de lèche-vitrines sur la page instagram de la boutique.



Prêt à Louer, 194 Chaussée de Bruxelles – 1410 Waterloo

Le Closet

Le Closet est une véritable bibliothèque vestimentaire en ligne avec plus de 10 000 références. L’idéal pour celles et ceux qui aiment changer de tenue en continu et se réinventer quotidiennement. S’inspirant des box beauté, la marque propose 3 formules de box (de 2, 3 ou 4 pièces) qui arrivent au pas de votre porte. Vous pouvez garder les vêtements tant que votre cœur le souhaite. Une fois lassé de la sélection, il suffit de renvoyer la box pour profiter d’une nouvelle sélection. Easy peasy.