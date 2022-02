Les défilés milanais de mode féminine pour l'automne-hiver 2022-2023 s'achèvent lundi au bout de six jours ayant permis de se faire une idée des grandes tendances pour les mois à venir. En voici quelques-unes :

Toutes épaules dehors

Le retour des épaulettes, stars des années 80, est à l'ordre du jour. Exagérées, voire XXL, elle ont scandé les défilés.

Dolce & Gabbana s'en est donné à coeur joie avec une garde-robe parfaite pour muscler sa silhouette: costumes croisés noir charbon, ou alors des vestes couleur orange, fuchsia et jaune canari.

Dolce & Gabbana © Belga Images

Versace a choisi de miser sur le contraste avec de longs manteaux oversize à carrure renforcée en bleu pâle et rose, associés aux hauts corsetés qui sont sa marque de fabrique.

Chez Prada, de grandes robes noires aux épaules généreuses desquelles partent des chaînettes qui viennent enrouler le cou.

Transparence

Rien à cacher! Le vêtement se fait transparent, translucide, si se n'est dénudé. Fendi parie sur des jupes en chiffon de soie laissant peu de place à l'imagination, dans des tons délicats d'abricot, de menthe et de rose.

La transparence a de la texture chez N°21, tandis que Lorenzo Serafini a choisi pour Philosophy un col-roulé tout nu révélant de généreuses épaulettes (encore elles!).

Dolce & Gabbana © Belga Images

Missoni, le roi italien de la maille, reproduit son célèbre motif en zig-zag sur du lurex légèrement transparent cousu dans des robes brillantes et de longues tuniques ajustées. Prada fait entrapercevoir les jambes à travers la soie diaphane de jupes cigarette finissant sous le genou décorées d'empiècements de cuir ou de laine grise.

Prada © Belga Images

Bottega Veneta adopte aussi la transparence à tout crin pour de délicieuses robes brillantes et translucides ornées de paillettes elles aussi transparentes.

Bottega Veneta © Belga Images

Confort doudou

La soif de confort n'est pas près de s'étancher. Les manteaux oversize tout doux, dans lesquels on s'enveloppe comme on serre son doudou, ont régné en maîtres à Milan.

Versace opte pour un manteau rouge brillant et gonflé à bloc avec ceinture, tandis que Philipp Plein choisit la même recette pour un blouson bomber. Chez Diesel, le roi italien du jeans, la femme s'enveloppe de rose poudré et de vert avocat en version XXXXL.

Chez Versace. © Belga Images

Bottega Veneta, surnommé le Hermès italien, n'a pas hésité à proposé une robe fourreau en peau de nounours, coupée à la perfection.

Et Dolce & Gabbana a porté l'exercice à son sommet avec son métavers sur podium dessiné par Domenico Dolce and Stefano Gabbana: manteau noir et blanc, chaud et bouclé, fausse fourrure... Cerise sur le gâteau: un manteau-cocon vernis noir qui pourrait se transformer en sac de couchage en un clin d'oeil.

Dolce & Gabbana © Belga Images

Tops microscopiques

Les tops minuscules, qui relèvent plus du haut de maillot de bain que du top à proprement parler, se sont répandus à Milan comme une traînée de poudre blanche. Tout est dénudé, sauf une partie stratégique du torse. Pour accompagné ces micro-vêtement, Missoni propose des pantalons brillants, Diesel des jeans en lambeaux.

Rihanna et A$ap Rocky pour Gucci, février 2022, Milan © Getty Images

Le bandeau cache-poitrine fait fureur, comme celui en latex noir par la chanteuse et styliste Rihanna au défilé Gucci, qui mettait bien en valeur son ventre de future maman.

Chez Roberto Cavalli, le bandeau se décline en mohair moutarde ou émeraude, accompagné de jupes volumineuse ou de pantalons. Les "robes-cage" du styliste Fausto Puglisi sont noires et ajustées, avec des bandes étroites de tissus sur la poitrine qui leur donnent un je ne sais quoi d'underground ou même SM grâce à l'ajout d'anneaux de métal.

Roberto Cavalli © Belga Images

Combinaisons intégrales

Attention, cette mini-tendance n'est pas pour tout le monde.

Pour le meilleur ou pour le pire, la combinaison intégrale est apparue à Milan, notamment chez Roberto Cavalli, qui a adapté avec succès son fameux imprimé léopard sur un modèle assorti de cuir pour faire bonne mesure.

.Roberto Cavalli © Belga Images

Etro a opté pour le crochet, alors que Blumarine a présenté une version rouge à manches longues. A porter à ses risques et périls.

