La situation actuelle fait gonfler les ventes de fringues en ligne... et avec elles l'un des inconvénients principaux de ce type d'achat: les retours. 40% des articles de prêt-à-porter achetés sur le Web sont retournés et 60% d'entre eux le sont pour un problème de taille!

L'un des enjeux majeurs du secteur est donc le sizing, soit déterminer la bonne taille de chaque client. Plusieurs entreprises comme Amazon sont sur le coup et envisagent même de créer du sur-mesure pour chacun. En attendant ce grand chambardement, des applis permettent d'échapper au désagrément de renvoyer son colis à l'expéditeur... En voici trois.

1. mySizeID

Après une connexion rapide, cette appli vous demande votre genre, âge, taille et poids. Vous voilà ensuite prêt à prendre quatre mesures, debout contre un mur, en déplaçant votre smartphone sur votre corps, en suivant les indications données. Le résultat est plutôt bluffant: vous savez désormais quelle est votre taille chez de nombreuses marques de prêt-à-porter.

mysizeid.com/

2. Sizer - Clothes That Fits

Cette appli ne prend pas vos mesures, mais, à partir de votre taille "connue", vous donne celle que vous faites à l'étranger. Plus besoin de passer par un convertisseur hasardeux sur Google, vous connaissez maintenant votre taille partout dans le monde. L'outil permet aussi d'enregistrer plusieurs profils (celui de votre soeur pour lui offrir ce pull par exemple). Payante, mais bien utile!

sizer.me

3. Treedy's

Pas encore une appli, le projet de cette start-up belge s'annonce très prometteur. L'entreprise a en effet conçu un appareil 3D permettant de scanner un être humain avec une précision impressionnante. L'objectif: avoir son propre avatar morphologique pour essayer des vêtements virtuellement et être ainsi orienté rapidement vers la taille parfaite, voire in fine vers des vêtements sur mesure.

www.treedys.com

N.J.

L'un des enjeux majeurs du secteur est donc le sizing, soit déterminer la bonne taille de chaque client. Plusieurs entreprises comme Amazon sont sur le coup et envisagent même de créer du sur-mesure pour chacun. En attendant ce grand chambardement, des applis permettent d'échapper au désagrément de renvoyer son colis à l'expéditeur... En voici trois. Après une connexion rapide, cette appli vous demande votre genre, âge, taille et poids. Vous voilà ensuite prêt à prendre quatre mesures, debout contre un mur, en déplaçant votre smartphone sur votre corps, en suivant les indications données. Le résultat est plutôt bluffant: vous savez désormais quelle est votre taille chez de nombreuses marques de prêt-à-porter. mysizeid.com/Cette appli ne prend pas vos mesures, mais, à partir de votre taille "connue", vous donne celle que vous faites à l'étranger. Plus besoin de passer par un convertisseur hasardeux sur Google, vous connaissez maintenant votre taille partout dans le monde. L'outil permet aussi d'enregistrer plusieurs profils (celui de votre soeur pour lui offrir ce pull par exemple). Payante, mais bien utile!sizer.mePas encore une appli, le projet de cette start-up belge s'annonce très prometteur. L'entreprise a en effet conçu un appareil 3D permettant de scanner un être humain avec une précision impressionnante. L'objectif: avoir son propre avatar morphologique pour essayer des vêtements virtuellement et être ainsi orienté rapidement vers la taille parfaite, voire in fine vers des vêtements sur mesure. www.treedys.comN.J.