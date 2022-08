Daniel Roseberry de la maison Schiaparelli : «J’ai l’habitude de transgresser les règles» (interview)

La maison fondée par Elsa Schiaparelli, créatrice surréaliste et grande rivale de Coco Chanel, gagnait à être dépoussiérée. Depuis 2019, le Texan Daniel Roseberry s’attèle à rendre enfin ses lettres de noblesse à la belle endormie. «Ceci n’est qu’une ébauche de ce vers quoi je tends», nous confie-t-il.

Elsa Schiaparelli est l’une des plus grandes créatrices de sa génération. Issue d’une riche famille romaine, cette audacieuse excentrique a découvert le surréalisme lors d’une traversée transatlantique. Elle a vécu quelque temps à New York avec un théosophe, escroc à ses heures, avec qui elle a eu une fille, Gogo. En 1927, elle a fondé une maison de mode à Paris, qui jouit toujours d’une excellente réputation.

«Elle est plus délurée et plus originale que ses contemporains, commentait l’hebdomadaire Time au milieu des années 30. Madame Schiaparelli incarne à merveille le mot «génie».» Et pour cause: elle était souvent en avance sur son temps. En effet, elle a donné à l’un de ses parfums la forme d’un buste féminin, et ce, bien avant que Jean Paul Gaultier ne voie le jour, et découpait des motifs dans les journaux, comme John Galliano le fera des années plus tard.

Shocking!

La créatrice a aussi imaginé des tenues pour Wallis Simpson, la fiancée américaine du duc de Windsor, Edouard VIII, qui a abdiqué la couronne du Royaume-Uni. Peu de temps avant leurs noces, celle qui a souvent été vouée aux gémonies en raison de son statut de femme divorcée s’est livrée à une séance photo destinée à un dossier de plus de sept pages pour Vogue. Elsa Schiaparelli l’a pour l’occasion habillée d’une robe ivoire ornée d’un énorme homard orange vif peint par son ami Salvador Dalí, pour qui il s’agissait d’un symbole sexuel fort. Shocking! De quoi évidemment entacher la réputation des Windsor, mais pas gâcher l’amitié des deux femmes.

Coco était une belle femme, ce qui n’était pas le cas de Schiap… qui, elle, avait plus de talent. Et était plus créative.

A noter que Shocking! est le nom du parfum évoqué plus haut, qui était très prisé à l’époque. Et c’est aussi le titre de la rétrospective qui se tient jusqu’en janvier au musée des Arts Décoratifs de Paris. Cette installation, qui a requis quatre années de travail en amont, lie les vêtements, accessoires et parfums de la créatrice à l’œuvre de contemporains tels que Dalí, Man Ray et Duchamp. Elle arrive exactement dix ans après l’exposition Impossible Conversations, un «dialogue» imaginaire entre Schiap, comme on l’appelait souvent, et Miuccia Prada, au sein du Metropolitan Museum de New York.

© sdp

En 1954, Elsa Schiaparelli ferme les portes de ses salons et ateliers situés place Vendôme. La même année, Coco Chanel, qui n’était peut-être pas son ennemie jurée mais en tout cas sa principale rivale, fait un retour remarqué. Elsa décède vingt ans plus tard, en 1973, deux ans après Coco. Si la griffe au double C avait déjà été remise au goût du jour dans les années 80 sous l’impulsion de Karl Lagerfeld, il a fallu attendre 2007 pour que l’ange gardien de Schiaparelli fasse son apparition: son compatriote Diego Della Valle, l’homme d’affaires italien aux manettes de Tod’s, Hogan et Roger Vivier. Six ans plus tard, il a relancé la marque à l’adresse historique de la maison.

Copie pas conforme

La renaissance n’a toutefois pas été une sinécure, malgré les tentatives des créateurs Christian Lacroix, Marco Zanini et Bertrand Guyon avant l’arrivée en 2019 de Daniel Roseberry, ancien bras droit de Thom Browne à New York. Ce Texan de 36 ans est considéré comme le plus à même d’assurer l’avenir de Schiaparelli. Peut-être parce qu’il fait peu de cas de cet héritage considérable. Pour le créateur, cette expo aux Arts Décoratifs est le moment opportun pour remettre l’histoire de la maison sous les projecteurs. «Ce récit légitime le travail que nous faisons aujourd’hui.»

La collection haute couture hiver 22-23 intitulée Renaissance, riche en corsets et broderies. © sdp

«Mais se tourner vers le passé n’est pas la clé de l’avenir,» s’exclame-t-il, quelques jours après son défilé de mode, depuis son bureau, une pièce blanche et spacieuse qui donne sur la place Vendôme. Il est fatigué, serein et éloquent. Sûr de lui, mais absolument pas arrogant. Il se remémore avec joie le dîner qu’il a organisé la veille pour sa famille et ses amis américains, et dont il rêvait depuis longtemps.

«Bien entendu, je me suis penché sur le travail d’Elsa, raconte-t-il. Je savais qu’elle avait inventé la robe croisée, qu’elle est la première à avoir laissé la fermeture Eclair apparente. J’étais au fait de ses collaborations avec des artistes comme Dalí. Mais avant de travailler ici, je ne me suis pas vraiment plongé dans les détails de sa vie privée. Cela m’intéressait moins. Je savais qu’elle était à la fois excentrique et très chic. Et qu’elle ne supportait pas Coco Chanel. Je n’ai toujours pas lu son autobiographie. J’ai peut-être tort, et je changerai peut-être d’avis dans quelques années. Mais en ce moment, mon attention se porte sur l’avenir. Je veux rester moi-même. Je sais que c’est ce qu’elle aurait voulu, qu’elle n’aurait pas vu d’un bon œil que je sois sa copie conforme. Je ne crois pas que ce soit le but.»

Avant, je trouvais que la mode était un jeu, que ce n’était pas du sérieux. Mais aujourd’hui, je pense autrement.

Et le créateur de poursuivre: «Sa mode était raffinée, mais Schiap était aussi tumultueuse, intense et très visuelle. Ainsi, elle réalisait une petite veste bien taillée, puis plaçait une énorme broderie, et par-dessus un gigantesque bouton doré. Ses créations comportent une intensité percutante et pertinente. Les pièces d’archives de Vionnet, Lanvin ou Coco sont beaucoup plus sages. Schiap était plus moderne.»

Coco Chanel appelait Elsa Schiaparelli «l’artiste italienne qui fait aussi des vêtements». Et pour celle-ci, Chanel était «la modiste».

Je trouve génial le fait qu’elles étaient rivales, d’autant plus qu’elles étaient presque voisines. (Il pointe le doigt vers l’extérieur) Le bureau d’Elsa se trouvait ici, et Coco habitait à côté, à l’hôtel Ritz. Coco était une belle femme, ce qui n’était pas le cas de Schiap… qui, elle, avait plus de talent. Et était plus créative.

Avez-vous un rival similaire?

Non, je ne crois pas. Mais j’aime la compétition. Je déteste la paresse. Je veux être le meilleur.

Schiaparelli a travaillé avec les plus grands artistes de sa génération, de Dalí à Cocteau…

Ces collaborations sont une des choses pour lesquelles elle est encore connue. Je suis ouvert à ça. Mais je ne voudrais pas que le premier chapitre de «mon» Schiaparelli dépende, même partiellement, de quelqu’un d’autre. Je crois que ses collabs découlaient de relations qu’elle entretenait avec des gens qu’elle trouvait inspirants. Pas n’importe quel peintre, ou quelque chose comme Fendace (NDLR: le récent partenariat entre Versace et Fendi).

Pourtant, vous collaborez avec des célébrités. L’an dernier, Beyoncé a porté une minijupe de la marque aux Grammy Awards, Kim Kardashian était vêtue d’un bustier représentant un corps de culturiste et Bella Hadid arborait à Cannes un collier en forme de poumons.

J’aime créer ce genre de moments d’histoire de la mode. En tant que profane, j’ose davantage. Je n’ai pas peur de me lancer. J’ai l’habitude de transgresser les règles. Je n’ai pas de formation de couturier. Je suis un outsider, un Américain qui a grandi dans les années 90.

Comment se déroule ce type de collab?

Ça dépend. Beyoncé est beaucoup dans le contrôle et a des desiderata très spécifiques. Elle a une vision créative et elle y tient. Elle sait ce qu’elle veut. Certaines stars sont plus ouvertes ou font appel à un styliste. Cela ne me pose pas de problème, car je m’adapte facilement. J’aime travailler de diverses manières, avec des personnes d’horizons différents. Qu’il s’agisse d’une couturière au talent incroyable ou d’un styliste entêté.

Une semaine avant la cérémonie d’investiture du président Biden, vous avez dessiné une robe ornée d’une colombe de la paix que Lady Gaga a portée pour interpréter l’hymne national américain. Cette tenue est entrée dans l’histoire et fait partie de l’expo parisienne…

Nous avons reçu la demande dans l’après-midi et, le soir même, nous avons fourni la première ébauche. Depuis toujours, Lady Gaga joue avec l’iconographie. Je cherchais l’équivalent d’une «accroche», l’élément qui fait qu’une chanson pop vous reste en tête. Je me suis dit que si des gens se mettaient à écrire sur la tenue de Lady Gaga, autant leur donner de la matière. Comment rendre iconique ce genre de look? C’est ainsi que l’idée de la colombe m’est venue.

La mode permet-elle de faire de la politique?

Je crois qu’elle permet au moins d’alimenter une conversation, et lorsqu’on a le sentiment d’y être arrivé, on a gagné. Avant, je trouvais que la mode était un jeu, que ce n’était pas du sérieux. Mais aujourd’hui, je pense autrement. Je travaille dur avec mon équipe. A mes yeux, ce que je fais a de la valeur. Je cherche constamment l’excellence, des manières d’apporter de la beauté au monde.

© sdp

Entre messes et dessins

Daniel Roseberry accorde une importance particulière aux défilés. Il n’a jamais pensé que ces shows étaient accessoires. Et pour lui, il ne faut pas défiler en dehors du calendrier officiel. «C’est une perte de temps pour tout le monde. Je chéris ce moment, la semaine où nous venons tous présenter nos créations en même temps, et où tous les yeux sont rivés sur les tenues.» La collection de juillet s’intitulait «Renaissance», comme le nouvel album, sorti quelques semaines plus tard, de Beyoncé, qui porte sur les photos du livret CD du Schiaparelli notamment. Depuis un catwalk surélevé, les modèles arboraient des décolletés plongeants et des corsets rigides, ornés de broderies et de paillettes. Un chapeau en plumes d’autruche évoquait un champ de blé balayé par le vent. Et en guise de fil rouge: la musique de Jurassic Park. «Cette bande-son me rappelle mon enfance, lorsque je regardais ce film, admiratif, les yeux écarquillés. Si j’ai réussi à faire vivre à mon public ne serait-ce qu’un centième de ce que j’ai ressenti quand le brontosaure est apparu à l’écran, j’ai accompli ma mission.»

Vous avez grandi à Dallas, dans l’église de votre père… Que gardez-vous de votre enfance?

Mon père était un orateur talentueux, un excellent pasteur. J’ai été élevé avec ses sermons, semaine après semaine, dans une salle remplie de cinq cents fidèles. La musique, l’encens, les fleurs, les spectateurs: finalement, une messe et un défilé ont beaucoup de points communs. Quant à ma mère, elle m’a appris à dessiner. Ces deux activités très différentes ont eu une énorme influence sur moi. Tout comme l’univers de Disney. Il représente l’excellence et le divertissement américains. Cela m’a énormément aidé, m’a appris à être un rêveur. J’aime son imagination. Cela a façonné mon enfance.

Comment vous êtes-vous retrouvé dans la mode?

Je dessinais tout le temps. J’avais l’intention de réaliser des dessins animés. C’était mon rêve. Quand j’avais 13 ans, mon frère aîné s’est marié. Pendant la cérémonie, mes yeux se sont posés sur la robe de ma belle-sœur. J’étais inspiré, mais je voyais aussi des choses que j’aurais faites différemment. Alors, je me suis mis à dessiner des robes de mariée, puis de la mode, et je ne me suis plus jamais arrêté.

Vous êtes allé étudier la mode à New York, avez décroché un stage chez Thom Browne et n’êtes jamais retourné sur les bancs de l’école…

J’ai commencé comme aide pour la production. Au fil du temps, je suis devenu directeur des collections Homme, puis des collections Femme, et enfin des deux. J’ai été le bras droit de Thom pendant presque dix ans. Les défilés étaient une des raisons pour lesquelles j’aimais tant travailler pour lui: ils étaient terriblement réussis. Mais ils passent souvent inaperçus, surtout parce que la presse européenne fait l’impasse sur la Fashion Week new-yorkaise.

Pourquoi êtes-vous parti?

C’était mon premier vrai emploi. L’entreprise grandissait, et à un moment donné, j’ai dû choisir entre repartir pour un tour chez Thom et faire autre chose, et j’ai pris un risque. Ma mère disait toujours: «Il faut d’abord sauter, et le filet de sécurité apparaît ensuite.» J’avais besoin d’un nouveau défi. Et je suis parti. A ce moment-là, je n’avais pas d’autre job en vue. Trois mois plus tard, j’ai envoyé mon dossier à Schiap.

Est-ce le travail de vos rêves?

Hmm, pretty close, quand même.

Daniel Roseberry a bel et bien de l’ambition. Il voit grand. Non pas qu’il veuille faire de Schiaparelli un colosse. La marque reste petite, même en étant une composante d’un groupe de luxe assez puissant. On n’en fait pas un géant tout seul. Mais on peut être relativement petit et pas moins important pour autant. Comme Martin Margiela ou Azzedine Alaïa. «Tout le monde semble s’étonner que Schiaparelli retrouve de l’importance et fasse sens, avance le créateur. Et cela me surprend moi-même aussi. Mais en même temps, ceci n’est qu’une ébauche de ce vers quoi je tends. J’ai l’impression qu’on vient seulement de commencer. Dans trois ans, la marque devra être très importante. Dominante. Je ne crois pas que la maison doive nécessairement être gigantesque. J’aime rester spécial et exclusif. Mais important, yes!»

Daniel Roseberry en bref Daniel Roseberry (37 ans) est né à Dallas (Texas). Son père était pasteur et sa mère occupait son temps libre par le dessin et la peinture. Il a étudié la mode à New York, mais a quitté les bancs de l’école en 2008 pour un stage chez Thom Browne. Il y est resté dix ans comme créateur principal des collections Homme et Femme. En 2019, il est nommé directeur créatif pour la maison Schiaparelli à Paris. Pour son premier défilé couture, juste avant la pandémie, il a lui-même pris place sur le catwalk, derrière une table à dessin. Sa dernière présentation en date a eu lieu au musée des Arts Décoratifs, en juillet dernier. Son studio se trouve sur la place Vendôme, là où la maison de mode Schiaparelli a ses salons de couture et une boutique, qui vend la ligne plus accessible de prêt-à-porter lancée récemment par la marque. Certaines de ses créations sont exposées à Shocking! Les mondes surréalistes d’Elsa Schiaparelli, qui se tient jusqu’au 22 janvier au musée des Arts Décoratifs. madparis.fr