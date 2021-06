"Le Covid m'a permis de revoir plein de choses",confie Francisco Terra, créateur brésilien. Il a organisé jeudi l'un des rarissimes "vrais" défilés à Paris pendant la Fashion week, mais hors des cadres et dans son propre format.

Du noir brillant style vinyle au denim écru coloré de façon artisanale en passant par les couleurs arc-en ciel: les mannequins sortent d'une installation censée représenter une soucoupe volante aux formes de bouche pulpeuse, évoquant aussi le sexe féminin, au Consulat, centre d'art éphémère dans une ancienne usine de distribution électrique à Paris, devant une centaine d'invités.

Sa marque parisienne Neith Nyer devient Rolë, un mot d'argot né dans les favelas, qui peut désigner à la fois une histoire d'amour, un vêtement et une fête.

Après plus d'un an de confinement et de mode virtuelle, il n'est plus question pour Francisco Terra de faire un film, option choisie cette saison par l'écrasante majorité des maisons.

"Un vêtement est fait pour vivre, j'étais très frustré avec les présentations digitales l'année dernière, je n'arrivais pas à m'y retrouver", racontait à l'AFP le styliste de 37 ans quelques jours avant le défilé dans son appartement parisien qui lui sert aussi d'atelier.

Ses ventes ont grimpé quand la chanteuse américaine Miley Cyrus a porté une robe en soie rose ou quand la mannequin star Bella Hadid s'est affichée sur les réseaux en jupe en soie et top asymétrique en latex

Son défilé est suivi d'une série d'évènements sur quatre jours dont un pop up store "pour tester la réaction des clients directement après le défilé", conférences et appéritifs. Une première.

Sacrifice

Il n'a pas postulé pour être sur le calendrier officiel comme c'était le cas depuis la création de sa marque en 2017. Si la Fédération se vante du côté "démocratique" de son calendrier où toutes les maisons sont à égalité de traitement indépendamment de leur renommée et chiffre d'affaires, pour Francisco Terra, c'est un poids lourd à porter.

Car en réalité "toutes les marques n'ont pas les mêmes moyens. C'était toujours un sacrifice de suivre" les grandes.

Autre contrainte: être inscrit aux Fashion weeks femme. "Cela m'a posé problème, depuis le début, je me suis libéré des questions du genre, j'ai toujours mélangé les deux dans mes défilés".

Et les dates des semaines du prêt-à-porter féminin, en mars et septembre, ne sont pas avantageuses pour une marque comme la sienne, dont les acheteurs qui travaillent pour des "concept stores" sont à ces périodes à bout de leur budget.

Miley Cyrus et Bella Hadid en rose

"Je vais assumer le côté artiste et présenter mes collections en dehors du format classique. Le Covid m'a permis de me libérer des carcans du calendrier, de la saisonnalité" faisant que les manteaux commencent à être vendus en septembre et non au moment où il fait froid, explique-t-il.

S'il est important du point de vue financier de se montrer à Paris, au moment où les acheteurs sont là, les Fashion weeks n'ont pas beaucoup d'impacts pour lui en termes d'image, assure Francisco Terra.

"Je ne pense pas qu'on a vraiment besoin du calendrier. L'image d'une jeune marque va se faire sur Instagram, avec les célébrités et surtour en dehors des saisons".

J'appuie très fort sur le recyclage et l'upcycling

Ses ventes ont grimpé quand la chanteuse américaine Miley Cyrus a porté une robe en soie rose Neith Nyer ou quand la mannequin star Bella Hadid s'est affichée sur les réseaux en jupe en soie et top asymétrique en latex de sa griffe.

"Des total look rose, peut-être c'est ma couleur", sourit le styliste déterminé à "donner envie à porter des choses colorées à Paris, très chic, mais très sombre et foncé surtout en hiver".

Des denims clair colorés à la main avec des encres textiles, des haut et bas seconde peau en cachemire recyclé rouge avec un effet marbré, vestes en cuir végétal: dans cette collection colorée, "rien n'est nouveau, j'appuie très fort sur le recyclage et l'upcycling". "C'est un défi. Quand on parle aux clients du recyclage ou du bio, ils ont peur que tout soit écru, moche, triste", conclut-il.

