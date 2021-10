Vente de stocks, surplus, fins de séries et même tissus à petits prix : en attendant la première édition bruxelloises qui se déroulera du 25 au 27 novembre prochains, voici la liste des créateurs et des boutiques anversoises à participer du 15 au 21 novembre aux Designer Days, organisés par Le Vif Weekend et Knack Weekend.

Cette liste est mise à jour régulièrement.

AN BUERMANS

Du 18 au 20 novembre : de 11h à 18h30

21 novembre : 10h-18h30

Collections et tissus

Paiement en espèces, viaBancontact et Visa

Adresse : Everdijstraat 20, 2000 Anvers

anbuermans.be

ANJA SCHWERBROCK

Du 16 au 21 novembre : 9h-18h

Paiement en espèces

Adresse : Lange Kievitstraat 48, 2018 Anvers

www.anjaschwerbrock.com

ATELIER 11

Du 17 au 20 novembre : 11h - 18h

Paiement en espèces, via Bancontact

Adresse : Scheldestraat 32, 2000 Anvers

www.atelierelf.com

CHARLOTTE PRINGELS

Du 15 au 21 novembre : 10h - 18h

Paiement en espèces, via Bancontact

Adresse : Hoogstraat 11, Anvers (sous réserve de modification)

www.charlottepringels.com

CHRISTIAN WIJNANTS & CAPARA

Du 16 au 21 novembre : 10h-19h

Paiement en espèces, via Bancontact et Visa

Adresse : Pieter Van Hobokenstraat 14, 2000 Anvers

www.christianwijnants.com

www.instagram.com/capara_official/

ORGANISÉ PAR EDO

Vous trouverez ici les marques suivantes : Atelier Minimalist, Jacqueline & Compote, Studio Keramiek, Janne Landuyt, Under Thy Skin, Eva Maria, Tilia Designs en Ms. Bay

Du 17 au 20 novembre : 11h-18h

Paiement en espèces, via Bancontact et Visa et UCOINS

Adresse : Lange Koepoortstraat 64, 2000 Anvers

www.curatedbyedo.com

DANIEL ANDRESEN

Du 15 au 21 novembre : 12h-18h

Paiement en espèces, via Bancontact

Adresse : Provinciestraat 114, 2018 Anvers

www.danielandresen.com

DRIES VAN NOTEN

16 au 21 novembre : Réservable via Eventbrite

Paiement en espèces, via Bancontact et Visa

Adresse : Mexicostraat 5, 2000 Anvers

Pour que tout se passe en toute sécurité, il faut réserver un créneau horaire en ligne .

www.driesvannoten.com

FACON JACMIN

Du 15 au 20 novembre : 10h30 - 18h00

Paiement en espèces, via Bancontact et Visa et AMEX

Adresse : Kammenstraat 58, 2000 Anvers

fr.faconjacmin.com

FRANCKLY

Du 16 au 21 novembre : ouvert en semaine les dimanches, mardis et mercredis de 12h à 18h et les jeudis, vendredis et samedis de 11h à 18h

Paiement en espèces, via Bancontact

Adresse : Kloosterstraat 82 2000 Anvers

www.frankly.be

INDEE

Du 18 au 21 novembre : 10h-18h

Paiement en espèces, via Bancontact et Visa

Adresse : Lange kievitstraat 48, 2018 Anvers

www.indeecollection.com

JAN-JAN VAN ESSCHE

Du 16 au 21 novembre : 12h - 18h30

Paiement en espèces, via Bancontact et Visa

Adresse : Atelier Solarshop, Dambruggestraat 48, 2060 Anvers (Borgerhout)

www.janjanvanessche.com

JACKI COLLET

Du 15 au 21 novembre

Uniquement sur rendez-vous

Paiement en espèces, via Bancontact et Visa

Adresse : Viaduc Dam 64, 2060 Anvers

www.jackicollet.com

LA FILLE D'O

Du 15 au 20 novembre : 10h - 18h

Paiement en espèces, via Bancontact et Visa et AMEX

Adresse : Kasteelpleinstraat 64, 2000 Anvers

www.lafillo.com

LABELS INC

Du 17 au 20 novembre : 11h - 18h

Paiement en espèces, via Bancontact et Visa et AMEX

Adresse : Nationalestraat 95, 2000 Anvers

www.labelsinc.be

MAISON TYLAINE

Uniquement le 15 novembre : 13h - 18h

Paiement en espèces, et Payconiq

Adresse : Hof Van Riemen (D.riem), Orshagenstraat 11,2220 Heist-op-den-Berg

www.maisontylaine.com

MON COL ANVERS

Du 17 au 20 novembre : 11h - 18h

Paiement en espèces, avec l'application BC

Adresse : Draakstraat 17, 2018 Anvers

www.moncol.be

ONLY STYLE RESTE

Du 15 au 21 novembre : 10h - 18h

Paiement en espèces, via Bancontact et Visa et AMEX

Adresse : Schuttershofstraat 25, 2000 Anvers

onlystylereste.be

SAUVEZ JULIETTE

Du 18 au 20 novembre : 12h - 18h

Paiement en espèces, via Bancontact et carte de crédit

Adresse : Lange Koepoortstraat 78, 2000 Anvers

www.redjuliet.be

ROSIER 41

Du 15 au 20 novembre : 10h30 - 18h00

Paiement en espèces, via Bancontact et carte de crédit

Adresse : Rosier 41, 2000 Anvers

www.rosier41.be

STEPHAN SCHNEIDER

Le 17 novembre de 15h à 21h et du 18 au 20 novembre de 12h à 19h

Paiement en espèces, via Bancontact et carte de crédi, Visa et AMEX

Adresse : Oude Koornmarkt 58, 2000 Anvers

info@stephanschneider.be

THIRON

Du 15 au 20 novembre : 10h - 18h

Paiement en espèces, via Bancontact et carte de crédit et Visa

Adresse : Sint-Antoniusstraat 2, 2000 Anvers

thiron.com

TIM VAN STEENBERGEN ET ELLEN VERBEEK

Du 16 au 20 novembre : 11h-18h

Paiement en espèces, via Bancontact et carte de crédit et Visa

Adresse : Wolstraat 34, 2000

www.timvansteenbergen.com

www.ellenverbeek.com

TOOS FRANKEN

Du 15 au 21 novembre : 10h - 18h30

Paiement en espèces, via Bancontact, carte de crédit, et Visa

Adresse : Lange Gasthuisstraat 29, 2000 Anvers

shop.toosfranken.com

VAN HONGO

Du 15 au 21 novembre : 10h - 18h30

Paiement en espèces, via Bancontact et carte de crédit, Visa

Adresse : Aalmoezenierstraat 5, 2000 Anvers

www.vanhongo.com

WALTER VAN BEIRENDONCK & DIRK VAN SAENE

Du 15 au 20 novembre : 10h - 18h

Paiement en espèces, via Bancontact et carte de crédit ,Visa et AMEX

Adresse : Aalmoezenierstraat 2, premier étage, 2000 Anvers

www.waltervanbeirendonck.com

www.dirkvansaene.com

WRIGHT LABEL

Du 16 au 21 novembre : 11h - 18h30

Le paiement peut être effectué en espèces et par carte

Adresse : Kammenstraat 62, 2000 Anvers.

www.wright-label.com

