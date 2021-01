Les moufles de Bernie Sanders sont depuis la semaine passée la sensation mode du moment. Si le commun des mortels ne peut avoir les mêmes puisque ce modèle n'est pas à vendre, il est relativement simple de le fabriquer vous-même et voici comment.

La première bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de se mettre au tricot. Et heureusement, car un tricot avec ce genre de rendu est très technique. Mais pas de panique, rien de tel pour ces moufles. En effet, si elles semblent tricotées, elles sont faites avec des vieux pulls qui ont malheureusement rétréci au lavage. Avec sa maille ainsi resserrée à l'extrême, la matière s'est comme feutrée et n'en est que plus chaude. Fouillez dans votre armoire, ou dans celles de vos proches, il y a surement un pull du genre qui traîne. Ou regardez votre douteux pull de Noël d'un oeil nouveau.

Pour le modèle, là aussi, pas besoin d'avoir un patron complexe. Vous prenez un morceau de papier, un crayon et vous faites le contour de votre main (fermée, mais faut-il vraiment le préciser ?).

Ci-dessous la version sans doublure:

Vous suivez ce tracé en rajoutant 2 cms. C'est l'espace nécessaire pour pouvoir coudre les couches de tissus entre elles.

Découpez le papier sur le bord extérieur et placez le papier découpé sur votre doublure. Il en faut deux pour chaque main, soit quatre en tout. Ensuite, cousez-les ensemble.

Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez le faire à la main en utilisant le point expliqué ci-dessous.

Veillez tout de même à ne pas coudre tous les bords puisqu'on doit encore pouvoir y glisser sa main.

Voilà pour l'extérieur.

Néanmoins, pour un confort thermique optimal et aussi pour éviter que ça gratte, il est conseillé de rajouter une doublure. Pour cela, vous pouvez à nouveau vous repencher dans votre armoire à la recherche d'une vieille polaire ou d'un vieux sweatshirt. Ensuite, vous suivez les mêmes étapes que pour la version simple. Néanmoins, pour être certain que la couche extérieure (en pull donc) ne soit pas trop petite, refaites le patron de votre main en portant la doublure.

Vous avez maintenant deux fois deux moufles. Soit la doublure et la couche extérieure. Il faut à présent les réunir en une seule paire. Pour ce faire, placez le gant externe gauche dans la doublure gauche, de manière à ce que la mitaine soit à l'envers. Une fois que c'est fait, cousez les couches ensemble en veillant toujours à laisser l'ouverture pour la main.

Pour mieux comprendre, voici un tuto vidéo qui reprend le même principe.

Enfin, pour une plus jolie finition, on conseille de laisser un trou de 10 centimètre dans le contour de votre doublure, car cela permet de retourner la moufle et de cacher les coutures.

Et voici une autre version encore plus classe, mais, c'est vrai, un brin plus complexe:

