Du plus kitsch au plus chic, notre sélection de pulls de Noël

Cette année, même si on sera en télétravail pour la traditionnelle "journée du pull de Noël" ce vendredi 18 décembre, rien ne nous empêche de revêtir notre plus beau modèle pour faire sourire les collègues en réunion Zoom. Notre sélection, du plus chic au plus kitsch.

2 Fois partagé

Fois partagé















© GETTY