Eco-responsable mais stylée: 3 boutiques upcycling à Bruxelles

Ces adresses rappellent que l’upcycling est une manière de s’habiller plus responsable, mais surtout la garantie d’un look unique et chic.

1—BEHIND

Avec son label Sé-em, Charlotte Mounzer entend transformer les tissus délaissés par les maisons de luxe en créations modernes et accessibles. Le succès de la ligne femmes était tel que cette jeune créatrice bruxelloise, qui refuse de sacrifier le style sur l’autel de la sauvegarde de l’environnement, a décidé d’imaginer une collection Homme. Des réalisations à retrouver prochainement dans la première boutique de la marque.

Lire aussi: Sé-em, la marque circulaire qui rend la vie plus belge

1 © SDP

22, avenue Louis Lepoutre, à 1050 Bruxelles.

2—coton urbain

En unissant leurs forces, la mercerie attentive Coton Urbain et le label d’upcycling Atelier Numéro Seize, dont la créatrice, Aurélie Nuozzi, a notamment collaboré avec le modiste belge Elvis Pompilio, illustrent l’esprit liégeois, un vêtement à la fois. Frondeur, débrouillard, branché et avec ce je-ne-sais-quoi follement ardent.

8a, Chéravoie, à 4000 Liège.

3—Hérésie

Oubliez toutes les connotations que vous associez au mot «friperie»: Hérésie, dernier-né du genre dans la capitale, tient plus de la boutique ultrabranchée que du vide-grenier. A sa tête, Margaux, 22 ans seulement, qui apporte un regard frais sur le vintage avec sa sélection qui va des stars du sportswear aux reliques Y2K à nouveau plus mode que jamais.

3 © SDP

39, rue de l’Etuve, à 1000 Bruxelles.

Lire aussi: Promouvoir la fast fashion sur les réseaux sociaux: des influenceurs se rebiffent