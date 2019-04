Ce samedi 27 avril, le designer bruxellois Charles Kaisin dévoilera un Manneken-Pis de six mètres de haut installé en plein coeur de Maasmechelen Village. Le coup d'envoi de festivités noir-jaune-rouge qui dureront jusqu'à la fin de l'été.

C'est ce qu'on appelle un piège à selfies! Il y a gros à parier que le Manneken-Pis géant qui sera dévoilé ce samedi en plein coeur de Maasmechelen Village deviendra vite la cible des visiteurs estivaux venus faire leur shopping dans les quelque 100 boutiques que compte aujourd'hui l'outlet de luxe.

Jusqu'au mois de septembre, le designer et architecte Charles Kaisin a reçu pour mission de mettre tout l'espace à la sauce belgo-belge. L'homme ne donne jamais en la matière dans la demi-mesure, c'est cette exubérance qui fait d'ailleurs la réputation des grands dîners surréalistes qu'il organise depuis quelques années maintenant, l'un des plus mémorables s'étant tenu au Château de Chambord fin de l'année dernière.

Comme Charles Kaisin aime à le rappeler, notre pays déborde de talents sans que ses habitants n'attrape pour autant la grosse tête. "C'est toute l'énergie dont déborde la Belgique que je voulais transmettre à travers mon installation, explique-t-il. Sans oublier le côté noir, jaune, rouge qui réunit les gens".

Une fois encore, le Bruxellois a donc décidé de nous en mettre plein la vue. Il a ainsi imaginé un imprimé exclusif fait de ronds tricolores rappelant la forme des sphères de l'Atomium qui s'est littéralement emparé de tout le village et d'une partie de ses "habitants". Un resto pop-up proposera aussi une carte truffée de plats du terroirs. Petits et grands pourront également sur invitation plonger dans une piscine à balles... aux couleurs de la Belgique bien sûr. Une sélection d'objets de décoration souvenirs, parmi lesquels des plateaux, des tabliers ou encore des parapluies chers à Magritte, seront également proposés à la vente. Labellisée "Proud to be Belgian", l'action se poursuivra jusqu'au mois de septembre.

Envie d'encore plus de shopping made in Belgium? C'est bien sûr possible puisque plusieurs enseignes battent pavillon national. On pense notamment à Essentiel, Komono, Kipling, Noukies ou encore Scapa. La boutique bruxelloise Urban Therapy qui propose également des objets de déco durables ou vintage et une sélection de plantes a récemment ouvert une antenne sur place. Un joli stop à ne pas manquer.