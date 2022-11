Green capet: même à Hollywood, le dress code se rêve plus durable

Comment s’habilleront les convives lors de la prochaine cérémonie des Oscars ? Le 12 mars 2023, ce ne seront – pour une fois – pas le style et la marque choisis par les invités qui feront parler, mais le caractère éco-responsable de leur tenue. L’Académie des Oscars entend accroître ses efforts en matière de durabilité en rendant son prestigieux tapis rouge plus ‘green’.

Chaque année, c’est la même rengaine. Les invités de la cérémonie des Oscars sont d’abord scrutés de la tête aux pieds, puis leurs tenues font l’objet d’un décryptage en bonne et due forme, avant d’être soumises au regard impitoyable des réseaux sociaux. Une aubaine pour les plus grandes maisons de luxe à travers le monde, qui y voient, bien évidemment, une occasion de faire parler de créations qui ne sont – en général – pas encore proposées à la vente. Mais cette année, la cérémonie devrait prendre un nouveau tournant avec un dress code plus engagé articulé autour de la mode durable. Un choix fort encouragé par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences elle-même.

Forte de son partenariat avec Red Carpet Green Dress (RCGD), organisation qui s’attèle à promouvoir la durabilité dans le monde du spectacle et du design, l’Académie des Oscars veut verdir son tapis rouge, l’un des plus convoités et regardés de l’année. Un objectif qu’elle entend atteindre grâce à l’adoption des principes du « Sustainable Style Guide », dont une édition « sur-mesure » sera envoyée aux convives de la prochaine cérémonie. Une première qui pourrait révolutionner les red carpets de nombreux évènements à travers le monde.

Un red carpet plus vert

« Bien que l’Académie reste cohérente dans son engagement à fonctionner comme une organisation socialement responsable avec la durabilité au cœur de ses activités, nous reconnaissons qu’il y a toujours plus à faire. Nous sommes fiers de nous associer à RCGD Global. Son leadership éclairé et son expertise, ainsi que l’engagement actif des membres de l’Académie, continueront à soutenir notre élan nécessaire vers l’avant », explique Jeanell English, vice-présidente exécutive de l’impact et de l’inclusion au sein de l’Académie.

Dans ce guide du style durable, accessible en ligne, il est question d’encourager les participants à se tourner vers le vintage, à savoir la location, ou l’emprunt de vêtements dans les archives des plus grandes maisons, voire l’upcycling, mais aussi à privilégier les « textiles dérivés de sources naturelles » comme le lin, le chanvre, et la laine, ou les matières biosourcées à base de plantes. Peu importe la tenue choisie, l’Académie, en partenariat avec RCDG, appelle également les invités à favoriser des méthodes de production plus durables, notamment en matière de teinture, et des marques éthiques.

Mais il s’agit également de s’assurer de la destination finale de ladite tenue. Le guide préconise d’offrir une seconde vie à ces vêtements d’exception , que ce soit en le réservant pour un autre événement ou en le faisant transformer, mais aussi à le vendre ou en faire don à une association, par exemple. Reste désormais à savoir si les invités suivront (vraiment) ces bonnes pratiques… Réponse dans quatre mois.